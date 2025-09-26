TSV Monheim gegen KTV Ries: Was das Derby von den Turnern fordert

Wenngleich die Turner des TSV Monheim in diesem Jahr geographisch bedingt in der Nordstaffel der 2. Bundesliga starten, bleibt das legendäre Derby gegen den Erzrivalen aus Nördlingen bestehen. Seit vielen Jahren ist die besondere Stimmung bei den Begegnungen der Teams in der Halle zu spüren. Wie auch bei anderen Sportarten ist es auch bei diesem Derby wohl nicht entscheidend, wer die vermeintlich besseren Sportler im Kader hat, sondern vielmehr, welches Team sich dem Wettkampf vom ersten Gerät an konzentriert annimmt. Wie der TSV Monheim mitteilt, werden der stärkere Teamgeist, die stabileren Nerven und die Unterstützung der Fans eine tragende Rolle für den Ausgang spielen.

Nach dem aus Monheimer Sicht unglücklichen Unentschieden vergangene Woche bei der KTV Obere Lahn ist der Fokus auf einen Heimsieg gerichtet. Der Start in die Saison gelang dem TSV sehr gut. Allerdings konnten die Turner nicht bis zuletzt ihr ganzes Potenzial abrufen. Laut den Monheimer Verantwortlichen möchten die Athleten das gegen den KTV Ries unbedingt verbessern, um neben dem Wettkampf auch möglichst viele Gerätepunkte zu gewinnen. Diese könnten am Ende der Saison ausschlaggebend für die Tabellenplatzierung sein.

Deutscher Vizemeister in den Reihen des TSV Moheim

Beide Mannschaften gehen mit einem sehr jungen Kader in die Saison. Besonders motiviert ist Monheims Youngster Anton Bulka (19), der jüngst mit einer Silbermedaille im Sprung von den Deutschen Meisterschaften zurückgekehrt ist. Er möchte den heimischen Fans präsentieren, wie er sich im laufenden Jahr verbesserte und was er in seinen Bundeskaderlehrgängen gelernt hat. Gegen den Kontrahenten aus Nördlingen ist sein Ziel, mit sauberen Übungen möglichst viele Scorepunkte zu sammeln. Aus Sicht der Rieser bleibt es spannend, wie sie den Abgang von Maximilian Henning (wechselte zu Eintracht Frankfurt) als einen der besten Turner Bayerns kompensieren können.

Einstimmung auf das hitzige Derby gegen den KTV Ries

Für die ehemaligen KTV-Ries-Trainer Roland Grimm und Mike Dörner, die jetzt das Wappen der Monheimer auf der Brust tragen, ist es wieder einmal ein ganz besonderes Duell. Sie stimmten ihre Athleten entsprechend ein, sie warnten vor einem ernst zu nehmenden Gegner und beschworen die Turner, bei einem hitzigen Wettkampf einen kühlen Kopf zu bewahren. Zudem freut sich der TSV viele Zuschauerinnen und Zuschauer in der Stadthalle Monheim begrüßen zu dürfen mit dem gewohnten Start um 18 Uhr am ersten Gerät, dem Boden. (AZ)