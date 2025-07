TSV Rain startet torlos in die Landesliga Süd

Nach dem Abstieg aus der Bayernliga Süd bestritt der TSV Rain nach 17 Jahren wieder ein Spiel in der Landesliga. Beim SV Cosmos Aystetten kamen die Blumenstädter jedoch nicht über ein torloses Remis hinaus. Obwohl sie im gesamten Spielverlauf die besseren Torchancen hatten, gelang es ihnen nicht, ein Tor zu erzielen.



Vor 200 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Wehrmann-Arena entwickelte sich von Beginn an eine abwartende und taktisch geprägte Begegnung. Beide Teams agierten zunächst auf Sicherheit, sodass nennenswerte Strafraumszenen Mangelware blieben. Erst in der 25. Minute sorgte Marcel Mayer mit einem Distanzschuss für den ersten Abschluss auf das Tor der Hausherren. Auch weiterhin spielte sich die Partie überwiegend im Mittelfeld ab. Die bis dahin größte Möglichkeit ergab sich in der 30. Minute für die Gäste: Nach einem Eckball von Michael Knötzinger lauerte Dominik Bobinger selbst am langen Pfosten, setzte zum Kopfball an, doch ein Abwehrspieler der Gastgeber verhinderte mit seinem Rücken buchstäblich in letzter Sekunde den Einschlag ins Tor.

Kurz vor der Pause kamen auch die Gastgeber zu seiner ersten echten Offensivaktion: Hardy Noack köpfte nach einer Ecke aus aussichtsreicher Position jedoch deutlich über das Gehäuse. Somit ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

TSV Rain findet kaum ein Mittel gegen Aystettens Defensive

Nach dem Seitenwechsel trat der TSV Rain aktiver auf und verzeichnete mehr Ballbesitz, fand aber kaum ein Durchkommen gegen die kompakte Defensive der Heimelf. In der 59. Minute sorgte plötzlich Aystetten für Gefahr: Tobias Ullmann setzte sich energisch durch und verfehlte das Tor der Gäste nur knapp. Im direkten Gegenzug wurde Dennis Lechner bei einem schnellen Konter von Ullmann regelwidrig gestoppt. Zur Überraschung seiner Mitspieler und der Rainer Bank zückte Schiedsrichter Daniel Schneider für das rabiate Einsteigen gegen das Schienbein des Spielers jedoch nur die Gelbe Karte. Den folgenden Freistoß aus 18 Metern zirkelte Fatlum Talla gefährlich auf das Tor, doch der Keeper der Gastgeber lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte.

Icon Vergrößern Nach Freistoß von Fatlum Talla konnte der Aystetter Torhüter gerade noch klären. Foto: Gerd Jung Icon Schließen Schließen Nach Freistoß von Fatlum Talla konnte der Aystetter Torhüter gerade noch klären. Foto: Gerd Jung

Die nächste Chance hatten die Blumenstädter wieder durch einen Freistoß. Diesmal legte sich Michael Knötzinger den Ball zurecht und schoss aus 18 Meter einen halben Meter über die Querlatte. In der Schlussphase drängte Rain nochmals auf den Siegtreffer: Der eingewechselte Eric Adam hatte in der letzten Minute die große Gelegenheit, doch sein Schuss aus neun Metern fiel zu unplatziert aus und war eine sichere Beute für den gegnerischen Torhüter. Nach einer kurzen Nachspielzeit beendete der Unparteiische die Partie.

Dominik Bobinger: „Der Auftakt war nervös und hektisch“

Die neuformierte Rainer Mannschaft zeigte Moral und erspielte sich die besseren Möglichkeiten, blieb aber letztlich glücklos im Abschluss. Unter dem Strich steht ein torloses Remis, mit dem beide Teams den Saisonstart solide gestalten konnten. Spielertrainer Dominik Bobinger zeigte sich nach dem Schlusspfiff sachlich in seiner Analyse zum Spiel: „Wir sind mit einem guten Plan ins Spiel gegangen, der Auftakt war allerdings nervös und hektisch. Positiv ist, dass wir einen Punkt mitgenommen und unser Tor sauber gehalten haben. Trotzdem war es nicht unser bester Tag, wir haben uns im eigenen Spiel zu viele Fehler erlaubt.“

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf betonte Bobinger die Notwendigkeit weiterer Entwicklungsarbeit: „Es wird noch etwas Zeit brauchen, bis wir als Mannschaft vollständig zusammengewachsen sind. Der Prozess ist noch im Gange, aber wir arbeiten konsequent daran.“

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Fabian Krug, Dominik Isufi, Tobias Ullmann (71. Edward Schäfer), Sebastian Kempf (81. Elija Hanrieder), David Schwab (65. Raphael Marksteiner), Dejan Durašinović (81. Balazs Gazdag), Hardy Noack (58. Dejan Mijailovic), Marcel Burda, Kevin Makowski - Trainer: Maximilian Berger - Trainer: Thomas Hanselka



TSV Rain: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott (46. Jonas Veh), Michael Knötzinger, Fatlum Talla (71. Eric Adam), Markus Lohner, Marcel Mayr, Tino Joerss (71. Serhat Fidan), Dennis Lechner - Trainer: Dominik Bobinger



Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) Zuschauer: 200