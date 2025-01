Rückkehr mit Vision: Bobinger und Knötzinger übernehmen beim TSV Rain

Nur wenige Stunden trennten die Mitteilungen des TSV Rain und des SV Wörnitzstein-Berg: Während die Lechstädter bekannt gaben, dass Trainer Sven Zurawka am Saisonende den Bayernligisten verlassen wird, teilte auch der SVW mit, dass sein erfolgreiches Trainerduo Dominik Bobinger und Michael Knötzinger zum Sommer eine neue Herausforderung sucht. Wer sich ein wenig im Amateurfußball in der Region auskennt, dürfte hier schnell stutzig geworden sein. Jetzt herrscht darüber Gewissheit: Bobinger und Knötzinger, beide langjährige Fußballer beim TSV Rain, kehren an den Lech zurück und übernehmen zur neuen Saison. Wie schon in Wörnitzstein wird Knötzinger spielender Co-Trainer und Bobinger Cheftrainer.

