TSV Rain: Einstimmen auf das erste Topspiel der Saison

Drei Spiele, sieben Punkte, null Gegentore: Der TSV Rain hat einen erfolgreichen Saisonstart in die Landesliga hingelegt. Mit einer größtenteils neu zusammengestellten Mannschaft haben Spielertrainer Dominik Bobinger und dessen ebenfalls spielender Co-Trainer Michael Knötzinger bereits gezeigt, dass viele Abläufe stimmen. Nach dem Sieg in Hollenbach am Mittwoch wartet am Samstag, 2. August, bereits die nächste Aufgabe auf die Rainer. Der TSV Jetzendorf ist um 14 Uhr im Georg-Weber-Stadion zu Gast. Es könnte die bisher schwerste Partie in der noch jungen Saison sein.

