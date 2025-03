TSV Rain sendet ein Lebenszeichen - 2:0-Sieg gegen Unterhaching II

Nach 211 Tagen ohne Sieg in der Bayernliga hat der TSV Rain am Samstagabend seine Durststrecke beendet. Dank zweier sehenswerter Treffer in der ersten Halbzeit sicherten sich die Blumenstädter einen verdienten 2:0-Erfolg bei der U23 der SpVgg Unterhaching. In der zweiten Spielhälfte mussten die Gäste jedoch über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren, nachdem Altin Maxhuni nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Sonthofen nahm Trainer Sven Zurawka lediglich eine Änderung in der Anfangsformation vor: Bryan Stubhan rückte in die Startelf, während Benito Alisanovic auf der Bank Platz nahm.

Marcello Ljubicic und Nils Nocke bringen den TSV Rain in Front

Schiedsrichter Benjamin Mignong pfiff die Partie zur ungewohnten Anstoßzeit um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Neuried vor nur 55 Zuschauern an. Die Hausherren starteten druckvoll und kamen in der siebten Minute zur ersten Gelegenheit: Jannik Joas prüfte Rains Torhüter Fabian Eutinger aus spitzem Winkel, doch dieser parierte souverän. Fast im direkten Gegenzug verfehlte Fabian Ott mit einem Distanzschuss aus 17 Metern das Hachinger Gehäuse nur um wenige Zentimeter. Mit zunehmender Spieldauer fand der TSV Rain besser in die Partie. In der 17. Minute setzte Marcello Ljubicic mit einer starken Einzelaktion ein erstes Ausrufezeichen: Der Offensivspieler drang von der rechten Seite in den Strafraum ein, ließ zwei Gegenspieler stehen und vollendete aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung.

Marcello Ljubicic erzielte mit diesem Schuss die Führung zum 1:0. Foto: Gerd Jung

Die junge Hachinger Mannschaft zeigte sich jedoch unbeeindruckt, erhöhte den Druck und wollte den Ausgleich erzielen. Doch die Rainer Defensive erwies sich als stabil, sodass die Angriffsbemühungen der Gastgeber immer wieder verpufften. Ähnlich wie sein Teamkollege zuvor setzte sich Nils Nocke nach 33 Minuten konsequent im Strafraum gegen mehrere Verteidiger durch und erhöhte eiskalt aus sieben Metern auf 2:0 für die Gäste. Die beste Chance für die Gastgeber ergab sich kurz vor der Pause, als Florian Schmid einen Distanzschuss knapp am Pfosten vorbei setzte. Mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Fabian Eutinger hält seinen Kasten sauber

Drei Minuten nach Wiederanpfiff bot sich den Hausherren die Gelegenheit zum Anschlusstreffer: Cornelius Pfeiffer kam nach einer Ecke per Kopf zum Abschluss, doch Eutinger zeigte erneut seine Klasse und entschärfte den Ball mühelos. In der 58. Minute musste Rain jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Altin Maxhuni sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und wurde vorzeitig des Feldes verwiesen – zwei Minuten zuvor hatte er bereits die erste Gelbe Karte erhalten. Unterhaching II witterte nun seine Chance und intensivierte die Offensivbemühungen. Doch trotz Überzahl gelang es den Gastgebern kaum, gefährliche Strafraumszenen zu kreieren. Die Defensive des TSV Rain stand kompakt und ließ den Gegnern wenig Raum zur Entfaltung. In der 83. Minute bot sich den Gästen die Möglichkeit zur Entscheidung: Der eingewechselte Adama Diarra schloss einen Konter aus 16 Metern ab, scheiterte jedoch am Hachinger Schlussmann. Die Schlussminuten gehörten wieder den Hausherren, die sich aber keine Torchancen mehr erspielen konnten. Letztlich blieb es beim verdienten 2:0-Erfolg für den TSV Rain, der damit einen kleinen Schritt aus der Krise macht.

Mit diesem Auswärtssieg schöpfen die Blumenstädter neuen Mut im Kampf gegen den Abstieg. Dennoch bleibt die Tabellensituation weiterhin angespannt. Um den letzten Platz zu verlassen, wird es in den kommenden Partien entscheidend sein, diesen Erfolg mit einer Siegesserie zu untermauern.

SpVgg Unterhaching II: Lars Martini, Tizian Zimmermann, Jannik Joas (46. Tim Hoops), Nicolas Böhnke, Marinus Spann (46. David Leitl), Felix Lautenbacher, Philipp Zimmerer, Noah Markulin (68. Dominik Köck), Dominique Girtler, Florian Schmid, Cornelius Pfeiffer (73. Simon Dorfner) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser - Trainer: Marc Endres

TSV Rain: Fabian Eutinger, Jannik Schuster, Giovanni Pollio, Marcello Ljubicic (47. Benito Alisanovic), Bryan Stubhan (93. Lukas Huck), Altin Maxhuni, Leo Haas (90. Marc Sodji), Lukas Müller, Fabian Ott, Nils Nocke (77. Adama Diarra), Sami Achir (87. Jake Parish) - Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) Tore: 0:1 Marcello Ljubicic (17.), 0:2 Nils Nocke (33.) Gelb-Rot: Altin Maxhuni (58./TSV Rain) Zuschauer: 55