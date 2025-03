Sieben Minuten fehlen dem TSV Rain zur Sensation

Mit einer geschlossenen und starken Mannschaftsleistung erkämpfte sich der TSV Rain ein 1:1-Unentschieden gegen den Aufstiegsaspiranten SV Schalding-Heining. Mit etwas mehr Spielglück wäre sogar ein Auswärtssieg möglich gewesen, doch sieben Minuten vor dem Abpfiff gelang den Gastgebern der späte Ausgleich.

Rains Trainer Sven Zurawka nahm im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den FC Deisenhofen drei Änderungen in der Startformation vor: Für die erkrankten Bryan Stubhan und Siegfried Kübler sowie den verletzten Marc Sodji (Muskelfaserriss) rückten Fabian Ott, Nils Nocke und Marcello Ljubicic in die Anfangself.

Torwart Fabian Eutinger verhindert den Rückstand des TSV Rain

Nach Anpfiff von Schiedsrichter Alexander Schuster dauerte es keine Minute, ehe die Gastgeber durch Markus Gallmaier ihre erste Torchance hatten, aber sein Schuss aus naher Distanz flog knapp neben den Pfosten ins Aus. Neun Minuten später versuchte sich Martin Kauschinger mit einem Volley, doch Rains Schlussmann Fabian Eutinger verhinderte mit einer starken Parade den Rückstand. Die Hausherren dominierten in der Anfangsphase das Spielgeschehen und kamen zu weiteren Möglichkeiten. Fabian Schnabel verpasste nach einer scharfen Hereingabe nur knapp das Tor, und erneut war es Torhüter Eutinger, der einen Distanzschuss von Gallmaier (25.) entschärfte. Die Gastgeber drängten auf die Führung, verpassten jedoch trotz zahlreicher Chancen den ersten Treffer. Erst in der 30. Minute setzte der TSV Rain ein erstes offensives Ausrufezeichen: Benito Alisanovic prüfte mit einem satten Schuss von der rechten Seite Schaldings Keeper Leon Westner. Dessen Abwehr landete bei Leon Hass, der den Ball jedoch nicht voll traf – eine verpasste Gelegenheit zur überraschenden Gästeführung. Trotz anhaltendem Druck der Hausherren ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff vor 503 Zuschauern setzte Schalding-Heining das Offensivspiel fort. Fabian Schnabel (48.) traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz, während auf der Gegenseite Sami Achir eine Hereingabe ebenfalls knapp neben das Tor setzte. Rains Torhüter Fabian Eutinger blieb weiterhin gefordert und parierte einen weiteren gefährlichen Abschluss.

Nils Nocke nutzt Abpraller des Schalding-Heininger Keepers aus

Dann die Überraschung in der 58. Minute: Einen eigentlich harmlosen Ball nach einem Rainer Konter ließ Keeper Leon Westner nach rechts abprallen. Nils Nocke reagierte blitzschnell und schob den Ball zur 1:0-Führung für den TSV Rain ins Netz. Dieser Treffer ließ die Gastgeber zunächst ins Stocken geraten. Erst in der Schlussviertelstunde fanden sie zurück ins Spiel. Christoph Szili (77.) und Noel Tanzer (78.) scheiterten jedoch entweder an Fabian Eutinger oder an der eigenen Präzision. Doch das Spitzenteam aus dem Passauer Westen drängte weiter und wurde in der 83. Minute belohnt: Patrick Drofa flankte den Ball von der rechten Seite präzise auf Bastian Schmidt, der per Direktabnahme unhaltbar zum 1:1-Ausgleich traf.

In der Schlussphase versuchten die Gastgeber noch einmal alles, aber die Defensive des TSV Rain ließ keinen weiteren Treffer zu. Lukas Müller wurde noch in der 90. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Am Ende blieb es bei einem Remis, das für beide Mannschaften nicht den erhofften Schritt nach vorn bedeutete. Während der SV Schalding-Heining im Aufstiegsrennen Punkte liegen ließ, konnten die Blumenstädter mit einer engagierten Leistung zumindest einen wertvollen Zähler mit nach Hause nehmen.

Nils Nocke freut sich über seinen Treffer, Markus Tschugg und Schlussmann Leon Westner können es nicht fassen. Foto: Gerd Jung

Trainer Sven Zurawka enttäuscht über die positiven Ergebnisse der Mitkonkurrenten

Rains Coach Sven Zurawka zeigte sich mit dem Spielverlauf zufrieden, war aber sichtlich enttäuscht von den Ergebnissen der Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt - Grünwald, Sonthofen und Unterhaching II hatten ihre Partien gewonnen: „Angesichts der schwierigen Umstände, mit denen wir in dieser Woche zu kämpfen hatten, bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. In der Schlussphase mussten wir noch einmal alles geben und viel verteidigen. Das 1:1 war ein sehenswertes Tor, das muss man anerkennen. Aber wenn ich die Ergebnisse der Konkurrenz sehe ... “

Der Cheftrainer des SV Schalding-Heining, Stefan Köck, analysierte das Spiel folgendermaßen: „Angesichts der Qualität unserer Chancen und der Gelegenheiten, die uns der Gegner geboten hat, hätten wir das Spiel für uns entscheiden müssen. Wir hatten mehrfach die Möglichkeit, frei vor dem Tor abzuschließen, doch letztlich hat es an der Effizienz im Abschluss gefehlt. Die mangelnde Chancenverwertung war heute der entscheidende Faktor – nicht mehr und nicht weniger. Dennoch bleibt festzuhalten: Hätten wir unsere Tore gemacht, wäre das eine Gegentor nicht ins Gewicht gefallen.“

SV Schalding-Heining: Leon Westner, Dominik Weiß, Markus Tschugg (70. Maximilian Moser), Christoph Szili, Patrick Choroba, Quirin Stiglbauer (46. Johannes Stingl), Noel Tanzer, Markus Gallmaier (46. Patrick Drofa), Fabian Schnabel, Bastian Schmid, Martin Kauschinger (57. Jonas Griesbauer) - Trainer: Stefan Köck

TSV Rain: Fabian Eutinger, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Giovanni Pollio, Marcello Ljubicic (86. Lukas Huck), Altin Maxhuni, Leo Haas, Lukas Müller, Fabian Ott (90. Julian Kopp), Nils Nocke (87. Jake Parish), Sami Achir (59. Adama Diarra) - Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau), Tore: 0:1 Nils Nocke (58.), 1:1 Bastian Schmid (83.), Gelb-Rot: Lukas Müller (90./TSV Rain/wiederholtes Foulspiel), Zuschauer: 503