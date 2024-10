Pflichtsieg für den TSV Rain gleicht das Punktekonto wieder aus

Beim Verbandsliga-Absteiger TSG Thannhausen erkämpfte sich Tischtennis-Landesligist TSV Rain seinen zweiten Saisonsieg und glich damit sein Punktekonto wieder aus (4:4). Für die Gäste, die nach mehrwöchiger Verletzungspause erstmals wieder auf Marco Klein zurückgreifen konnten, schon eher ein „Pflichtsieg“, wie der Rückkehrer angesichts der Ausgangslage ganz realistisch festhielt – die Mindelstädter mussten nämlich ohne ihren Spitzenspieler Florian Glück auskommen.

Herren, Landesliga Westsüdwest TSG Thannhausen – TSV Rain 4:6. Was im vergangenen Jahr noch ein Problemfall war, ist jetzt auf dem besten Wege, wieder zu einer Stärke des TSV zu werden: In den Doppeln erkämpften sich die Gäste durch ein 3:1 von Klein/Genz über Stegmann/Schweiger und ein 3:0 von G. Wittmeier/Häusler einen schnellen Vorsprung, der im Nachhinein gesehen bereits spielentscheidend war. Nach dem ersten Einzeldurchgang deutete allerdings erst einmal alles auf einen ganz klaren Sieg der Gäste vom Lech hin. Zwar ließ Mathias Häusler gegen Simon Stegmann beim 3:0 einen Gegenpunkt für die TSG zu, doch mit zwei 3:1-Erfolgen von Gerhard Wittmeier (gegen Alexander Schweiger) und Jürgen Genz (gegen Philipp Mayer) erhöhten die Rainer auf 4:1. Dann wies auch Marco Klein nach, dass er sich wieder in Richtung seiner alten Spielstärke bewegt – beim 3:0 ließ er seinem Kontrahenten Stefan Herold keinen Satzgewinn.

Zitterpartie für den TSV Rain

Ein Zähler war den Rainern also bereits sicher – doch dass es in der Endabrechnung für einen Erfolg reichen würde, das geriet im weiteren Verlauf noch einmal zu einer Zitterpartie. Wittmeier, durch eine Rückenverletzung gehandicapt, war gegen Stegmann zumindest zeitweise noch ganz gut mit dabei, verlor aber in drei Durchgängen. Klarer lief es dann allerdings gegen Häusler und Klein: Beide Partien gingen mit 3:0 ziemlich eindeutig an ihre Widersacher Schweiger und Mayer. So lag der Druck im letzten Einzel also auf TSV-Kapitän Jürgen Genz. Doch der behielt gegen Stefan Herold die Nerven und sicherte seinem Team mit einem insgesamt klaren 3:0 gegen Herold nicht nur den Gesamtsieg, sondern tat nach den letzten unglücklichen Spielen damit auch etwas fürs eigene Selbstbewusstsein.

Wichtig ist dieses Erfolgserlebnis für die Rainer nicht zuletzt auch deswegen, weil mit dem TSV Königsbrunn am kommenden Wochenende wieder eine knackige Auswärtsaufgabe wartet.

Rainer Zweite feiert gelungenen Heimauftakt in Dillingen

Herren, Bezirksoberliga TSV Rain II – TV Dillingen II 6:4. Einen gelungenen Heimauftakt in die Bezirksoberliga-Saison feierte Rains Zweite gegen den TV Dillingen II. Zwar lagen die Gastgeber nach dem 0:3 von Nothofer/J. Wittmeier gegen Stella/Wiedemann früh in Rückstand. Doch zwei knappe Erfolge nach heiß umkämpften Fünfsatzpartien sorgten dafür, dass das Heimteam auf die richtige Spur kam. Dabei punktete Eduard Weirich zweifach: Zunächst zusammen mit Thomas Simonis im Doppel gegen Wolk/Brandt, anschließend dann nach einem 13:11 im Entscheidungssatz auch gegen Luca Stella. Das war die Initialzündung für die TSV-Zweite, denn Kapitän Matthias Nothofer (3:1 gegen Alexander Wolk) und der starke Thomas Simonis mit einem 3:0-Erfolg über Christoph Brandt bauten die Führung auf einen 4:1-Zwischenstand aus.

Jonas Wittmeier, diesmal als Ersatzmann mit von der Partie, ließ gegen Paul Wiedemann zwar das 4:2 zu, doch postwendend stellte Rains Bester an diesem Abend, Eduard Weirich, den Drei-Punkte-Vorsprung mit einem weiteren 3:2 über Wolk wieder her. Das Unentschieden war den Gastgebern damit bereits sicher. Ein wenig musste das TSV-Quartett auf den Siegpunkt noch warten: Nothofer unterlag Stella mit 2:3. Doch in souveräner Manier besorgte den siegbringenden sechsten Punkt anschließend Simonis mit einem weiteren 3:0 über Wiedemann. Jonas Wittmeiers Niederlage gegen Brandt fiel damit nicht mehr entscheidend ins Gewicht. Nun ist man im TSV-Lager gespannt auf die kommende Auswärtsaufgabe, die am nächsten Samstag bei Mitaufsteiger TSV Balzhausen ansteht. (wrö)