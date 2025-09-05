TSV Rain geht mit breiter Brust ins Heimspiel gegen die „Wundertüte“

Das Topspiel der Fußball-Landesliga Südwest am vergangenen Sonntag brachte dem TSV Rain neben einem späten Punktgewinn auch eine wichtige Erkenntnis. „Wir haben gesehen, dass wir mit einer neu formierten Mannschaft gegen ein gestandenes Topteam auf Augenhöhe waren“, resümiert der Sportliche Leiter Bernd Taglieber. Charakterlich sei die Mannschaft sehr stark. Dennoch sei auch er positiv überrascht gewesen, wie schnell alles ineinandergreife, so Taglieber. Einen großen Anteil daran hätten laut dem Sportlichen Leiter Cheftrainer Dominik Bobinger und Co-Trainer Michael Knötzinger, die das junge Team derzeit auf das nächste Heimspiel am Samstag, 6. September, (14 Uhr) gegen den FC Memmingen II vorbereiten.

