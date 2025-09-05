Icon Menü
„TSV Rain erwartet FC Memmingen II: Heimspiel mit Charakter und Siegeswillen“

Fußball

TSV Rain geht mit breiter Brust ins Heimspiel gegen die „Wundertüte“

Die Rainer Landesliga-Kicker empfangen den FC Memmingen II. Sportlicher Leiter Taglieber lobt die „Charakterstärke“ des Teams. Doch es gibt zwei Verletzte.
Von Fabian Kapfer
    „Der Zusammenhalt ist groß“, sagt Rains Sportlicher Leiter Bernd Taglieber. Vor den heimischen Fans soll die manschaftliche Geschlossenheit auch gegen Memmingen II zum Sieg verhelfen.
    „Der Zusammenhalt ist groß“, sagt Rains Sportlicher Leiter Bernd Taglieber. Vor den heimischen Fans soll die manschaftliche Geschlossenheit auch gegen Memmingen II zum Sieg verhelfen. Foto: Szilvia Izsó

    Das Topspiel der Fußball-Landesliga Südwest am vergangenen Sonntag brachte dem TSV Rain neben einem späten Punktgewinn auch eine wichtige Erkenntnis. „Wir haben gesehen, dass wir mit einer neu formierten Mannschaft gegen ein gestandenes Topteam auf Augenhöhe waren“, resümiert der Sportliche Leiter Bernd Taglieber. Charakterlich sei die Mannschaft sehr stark. Dennoch sei auch er positiv überrascht gewesen, wie schnell alles ineinandergreife, so Taglieber. Einen großen Anteil daran hätten laut dem Sportlichen Leiter Cheftrainer Dominik Bobinger und Co-Trainer Michael Knötzinger, die das junge Team derzeit auf das nächste Heimspiel am Samstag, 6. September, (14 Uhr) gegen den FC Memmingen II vorbereiten.

