TSV Rain startet gegen Deisenhofen unter erschwerten Bedingungen

Eigentlich kann es nur besser werden für den TSV Rain: Nach drei Spielen in der Bayernliga Süd stehen null Punkte zu Buche. Und am Samstag ist der FC Deisenhofen zu Gast im Rainer Georg-Weber-Stadion. Gegen den Fünftplatzierten der Vorsaison hängen die Trauben erneut hoch. Da scheint das spielfreie Wochenende zuletzt womöglich gut getan zu haben. Sportlicher Leiter Jürgen Meissner habe die Zeit jedenfalls nutzen können: „Für mich war das gut, um zu arbeiten, vor allem, was mögliche Neuzugänge betrifft.“ Denn noch gibt es in Punkto Kadergröße Handlungsbedarf.

