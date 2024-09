TSV Rain will und muss „vorne auch mal knipsen“

Nach den ergiebigen Regenfällen, die am vergangenen Wochenende bei einigen bayerischen Fußball-Mannschaften für Spielausfälle sorgten, geht es vielerorts erst an diesem Wochenende wieder regulär im Spielbetrieb weiter. So auch beim TSV Rain, dessen Heimspiel im Georg-Weber-Stadion gegen den FC Pipinsried zum Opfer der schlechten Bedingungen wurde. Nun geht es am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) für die Mannschaft von Trainer Sven Zurawka auswärts zum SV Kirchanschöring. Dabei gilt es für die Mannschaft, nach den jüngsten Niederlagen wieder einmal zu punkten.

