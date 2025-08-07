Icon Menü
TSV Rain: Herausforderung im Oberallgäu – Neuzugang und starke Abwehr im Fokus

Fußball

Bernd Taglieber: Gegen Durchach „wird Feuer drin sein“

Der Sportliche Leiter des TSV Rain spricht vor dem Landesliga-Spiel am Freitag über den Gegner, einen verletzten Spieler und einen überraschenden Rückkehrer.
Von Daniel Weigl
    • |
    • |
    • |
    Spielertrainer Dominik Bobinger (links) und Sportlicher Leiter Bernd Taglieber erwarten in Durch ein schweres Spiel gegen einen robusten Gegner.
    Spielertrainer Dominik Bobinger (links) und Sportlicher Leiter Bernd Taglieber erwarten in Durch ein schweres Spiel gegen einen robusten Gegner. Foto: Szilvia Izsó

    Für den TSV Rain steht in der Landesliga Südwest am Freitagabend eine ganz besondere Auswärtsfahrt ins Oberallgäu an. Es geht im Offino-Stadion (Anstoß 19 Uhr) gegen den Tabellenfünften VfB Durach. Bernd Taglieber, Sportlicher Leiter beim TSV Rain, weiß ganz genau, was auf seine Mannschaft zukommen wird. Freitagabend, Flutlicht, Auswärtsspiel gegen einen körperlich robusten Gegner: „Da wird von Anfang an Feuer drin sein und wir müssen dagegenhalten“, ist sich Taglieber sicher.

