Bernd Taglieber: Gegen Durchach „wird Feuer drin sein“

Für den TSV Rain steht in der Landesliga Südwest am Freitagabend eine ganz besondere Auswärtsfahrt ins Oberallgäu an. Es geht im Offino-Stadion (Anstoß 19 Uhr) gegen den Tabellenfünften VfB Durach. Bernd Taglieber, Sportlicher Leiter beim TSV Rain, weiß ganz genau, was auf seine Mannschaft zukommen wird. Freitagabend, Flutlicht, Auswärtsspiel gegen einen körperlich robusten Gegner: „Da wird von Anfang an Feuer drin sein und wir müssen dagegenhalten“, ist sich Taglieber sicher.
Fußball
