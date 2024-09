Johannes Hanfbauer: „Unser Ziel ist einfach, dass wir uns entwickeln“

Der Saisonstart lief alles andere als gut. Der TSV Rain II ist mit drei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet. Woran lag der missglückte Auftakt und welche Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen?

JOHANNES HANFBAUER: Der Auftakt war für uns natürlich alles andere als gut. Neue Liga, neues und junges Team und mit Affing hatten wir auch einen guten und erfahrenen Gegner zum Start, der auch einige Spieler hat, die höherklassiger spielen. Das größte Problem in allen drei Spielen, die wir verloren haben, war, dass das gegnerische Team im Vergleich zu uns in vielen kleinen Situationen abgezockter war, körperlich einfach etwas cleverer gespielt und das waren viele aus der Jugend noch nicht gewohnt. Viele Spieler hatten auch eine neue Rolle in der Mannschaft, mehr eine Führungsrolle und das hat am Anfang einfach noch ein bisschen gebraucht. Die Leistungen in den drei Spielen waren dennoch in Ordnung. Wir hatten einfach ein sehr junges Team, das ist auch unser Weg. Aber man hat eben gemerkt, dass uns die Erfahrung und die Cleverness gefehlt haben.

