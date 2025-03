TSV Rain II steckt mittendrin im Abstiegskampf

Es bleibt überaus eng in der unteren Tabellenhälfte der Kreisliga Ost, in der Platz neun bis 16 nur fünf Punkte trennen. Die SG Münster/Holzheim konnte sich durch den 2:0-Sieg gegen Tabellennachbar Friedberg auf Relegationsrang 14 schieben - wenngleich punktgleich mit den Friedbergern. Dem TSV Rain sind nach der 0:2-Pleite gegen Klingsmoos die Verfolger aus dem Tabellenkeller noch dichter auf den Fersen.

SF Friedberg – SG Münster/Holzheim 0:2 (0:0). Es war über weite Strecken ein übler Kick, den beide Mannschaften ablieferten. Dabei gingen die Gäste als ein etwas glücklicher Sieger vom Platz. Die Sportfreunde waren nicht in der Lage, sich gefährliche Torchancen zu erspielen. In einer niveauarmen ersten Halbzeit machte das geflügelte Wort „Not gegen Elend“ die Runde. Auch der zweite Spielabschnitt war geprägt von großen „Abnützungserscheinungen“ beider Mannschaften bei einer Vielzahl von Gelben Karten. Kurios fiel das 0:1 der Gäste in der 56. Minute, als ein weiter Freistoß aus dem Halbfeld in den Fünfmeterraum der Sportfreunde kam, Torhüter Robert Schmidberger von Simon Metzger und Gästespieler Julian Mayr irritiert wurde und der Ball durch die Hände von Schmidberger ins Tor rollte.

Zu allem Übel flog Simon Metzger in der 60. Minute nach einem Foulspiel als letzter Mann mit Rot vom Platz. Danach versuchten die Hausherren mit dem Mut der Verzweiflung, den Ausgleich zu erzielen, allerdings mit wenig Torgefahr. Mit dem 0:2 von Michael Krabler durch einen Konter in der 85. Minute war die Partie endgültig entschieden. Die rund 70 Zuschauer sahen eine Begegnung, in der keiner der Friedberger Spieler nur annähernd Normalform erreichte. Zuschauer: 70. (fse)

SV Klingsmoos - TSV Rain II 2:0 (1:0). Buchstäblich ins Wasser fiel der Auftakt nach der Winterpause für die Rainer Zweite. Die Bayernliga-Reserve kam gut in die Partie und hatte durch Jake Parish auch den ersten Abschluss (2.). In der Folge kontrollierte der TSV Ball und Gegner, konnte allerdings keine Gefahr erzeugen. Von der Heimelf war nichts zu sehen, bis in der 25. Minute eine Ecke für die Gäste diesen um die Ohren flog: Nachdem die Rainer den Ball nicht konsequent klären konnten, kam die Heimelf überraschend zur Führung durch Florian Lenz (24.). In der Folge dasselbe Bild, Rain hatte den Ball, Klingsmoos reagierte.

Im zweiten Abschnitt hatte Klingsmoos zunächst die Chance zum 2:0, doch David Wilhelm reagierte glänzend. Auf der anderen Seite ließ Leonardo Lucic eine Großchance liegen, als er freistehend am Tor vorbeischoss. Die Rainer machten sich das Leben selbst schwer und vertändelten den Ball im Aufbau, sodass Vollnhals nur noch einschieben musste (76.). In der 81. Minute gab es dann aufgrund unsportlich Verhaltens zweimal die Rote Karte für Rains Leon Koch und Markus Daferner (Klingsmoos) und kurze Zeit später flog auch Faruc Recber (Klingsmoos) vom Platz wegen eines Fouls an der Außenlinie. Die Überzahl konnten die Rainer nicht nutzen und so blieb es bei der Auftakt-Niederlage. Der TSV Rain II ist nun mittendrin im engen Abstiegskampf der Kreisliga Ost. Zuschauer: 110. (tsv).