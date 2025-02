Ohne Winterneuzugänge: Der TSV Rain startet in Deisenhofen die Mission Klassenerhalt

Bevor es für die Fußballer des TSV Rain am Samstag wieder losgeht, kann Cheftrainer Sven Zurawka nicht viel über Neuzugänge oder Änderungen im Kader sprechen. Der Grund dafür ist recht simpel: Es gibt keine Verstärkung im Team der Tillystädter. „Der Verein hat gesagt, dass es keine Winterzugänge gibt. Wir machen jetzt das Beste daraus und wollen am Wochenende damit beginnen“, gibt sich Zurawka kämpferisch, auch wenn das natürlich nicht dem Ideal des Trainerteams entspreche. Der Tabellenletzte startet am Samstag um 14 Uhr beim FC Deisenhofen die Mission Klassenerhalt, die angesichts der aktuellen Personalsituation immer schwieriger erscheint.

Fabian Kapfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Winterneuzugang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis