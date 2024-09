Gegen Landsberg startet der TSV Rain in die Kellerduell-Serie

Aus den kommenden drei Partien gegen direkte Konkurrenten möchte der TSV Rain mindestens sechs Punkte holen. Das sagt Trainer Sven Zurawka vor dem ersten der drei Kellerduelle in der Fußball-Bayernliga Süd, bei dem es für die Tillystädter nach Landsberg (Anpfiff 14 Uhr) geht. Anschließend stehen dann noch die Spiele gegen Heimstetten und Ismaning auf dem Programm, doch nun gilt die volle Konzentration dem kommenden Gegner, der aktuell am Ende der Tabelle steht. Der TSV Landsberg konnte in der Vorsaison noch oben mitspielen, muss nun aber nach zahlreichen Abgängen, darunter auch Spielertrainer Sascha Mölders, ums Überleben in der Liga kämpfen.

