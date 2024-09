TSV Rain: Frühstart in die neue Landesliga-Saison

Frühstart in die Saison 2024/25! Mit dem Heimspiel gegen den Kissinger SC (Samstag, 14. September, um 16.30 Uhr in der Rainer Grundschulturnhalle am Hallenbad) bestreitet Tischtennis-Landesligist TSV Rain die Ouvertüre zur neuen Spielzeit. Mithalten können da nur noch die beiden Augsburger Teams – Neuling Post-SV II und die TSG Hochzoll duellieren sich ebenfalls an diesem Samstag beim Lokalderby. Alle anderen Teams greifen frühestens Ende September ins Spielgeschehen ein; da bestreiten die Rainer dann nach ihrem nächsten Heimspiel gegen die Postler in einer Woche bereits ihre dritte Partie, nämlich in Hochzoll.

TSV Rain hofft auf eine sorgenfreie Runde

Nachdem die Lechstädter in der vergangenen Saison dem Abstieg gerade noch so entronnen sind, hoffen sie in personell unveränderter Besetzung (Gerhard Wittmeier, Mathias Häusler, Marco Klein und Jürgen Genz) in diesem Jahr auf eine etwas sorgenfreiere Runde. Die Basis dafür könnte gleich gegen Kissing gelegt werden – die Gäste von der Paar sind heuer nicht mehr ganz so stark einzuschätzen wie noch im Vorjahr, als beide Duelle verloren gingen, haben sie doch ihren Spitzenspieler Sebastian Deutsch an den mittelfränkischen Zweitligisten TV Hilpoltstein verloren, in dessen dritter Garnitur (Verbandsliga) der frühere Regionalliga-Spieler nun zum Einsatz kommt. Zu unterschätzen ist Kissing jedoch keinesfalls: Mit Maximilian Koslowsky und Maximilian Beer verfügen sie immer noch über ein sehr spielstarkes vorderes Paarkreuz. (wrö)