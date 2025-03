Mehr als bittere Niederlage für die Rainer Fußballer

In der Bayernliga-Partie zwischen dem TSV Rain und dem 1. FC Sonthofen haben die Gastgeber vor heimischer Kulisse eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz einer engagierten Leistung und zahlreicher Chancen in der ersten Halbzeit gab die Fußball-Mannschaft von Trainer Sven Zurawka das Spiel innerhalb von drei Minuten in der zweiten Hälfte aus der Hand.

Zurawka schickte die gleiche Startelf wie beim 1:1-Unentschieden gegen den SV Schalding-Heining aufs Feld. Vor lediglich 120 Zuschauerinnen und Zuschauern im Georg-Weber-Stadion starteten die Blumenstädter druckvoll in die Partie. Bereits in der siebten Spielminute hätte Giovanni Pollio seine Mannschaft in Führung bringen können, doch sein Schuss aus 18 Metern traf nur den Pfosten. Drei Minuten später verhinderte der Sonthofener Torhüter in letzter Sekunde einen gefährlichen Abschluss von Nils Nocke. Auch Benito Alisanovic scheiterte per Kopf am glänzend aufgelegten Keeper der Gäste.

Fußball-Bayernliga: Sonthofens überraschendes Führungstor wirft TSV Rain aus der Bahn

Für Aufregung sorgte eine strittige Szene in der 19. Minute, als Nils Nocke im Strafraum der Allgäuer zu Fall kam, der Schiedsrichter jedoch weiterspielen ließ. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie und spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Kurz vor der Halbzeit kamen die Gäste erstmals gefährlich vor das Rainer Tor: Ein hoher Ball in den Strafraum sorgte für Verwirrung in der Abwehr, die mit Mühe zwei Schüsse aus kurzer Distanz blocken konnte. Im Gegenzug die große Chance von Sami Achir, der seinem Gegenspieler enteilte und aus 16 Metern das Tor nur um Zentimeter verfehlte. Dann pfiff der Schiedsrichter zur Pause.

Mit frischem Elan kehrte der TSV Rain aus der Kabine zurück, doch bereits in der 51. Minute ereignete sich die spielentscheidende Szene: Ein harmloser Rückpass von Jannik Schuster sprang Torhüter Fabian Eutinger unglücklich über den Spann und landete im eigenen Netz – die überraschende Führung für Sonthofen. Die Hausherren wirkten kurzzeitig geschockt, was die Gäste eiskalt ausnutzten, indem sie nur drei Minuten später durch einen Konter von Armin Bechter auf 2:0 erhöhten. Trotz intensiver Bemühungen fanden die Rainer keine Lücke in der kompakten Defensive der Allgäuer.

Eiskalter Konter der Gäste macht Rains letzte Hoffnung zunichte

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch: In der 78. Minute konnte Sonthofens Keeper einen Schuss von Altin Maxhuni erst im Nachfassen klären. Zwei Minuten später gelang Marcello Ljubicic per Kopf der Anschlusstreffer zum 1:2. Kurz darauf scheiterte Siegfried Kübler aus aussichtsreicher Position am stark reagierenden Torhüter der Gäste. Die Rainer warfen nun alles nach vorne, wurden aber in der 86. Minute eiskalt ausgekontert. Marc Lorenz traf aus kurzer Distanz zum 3:1-Endstand.

Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung bei den Rainer Spielern deutlich spürbar. In diesem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verpasste es die Heimelf, wichtige Punkte zu sammeln. Der Rückstand auf die Relegationsplätze beträgt nun bereits zehn Punkte. Ein Kraftakt in den kommenden Spielen ist notwendig, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren.

TSV Rain: Eutinger, Schuster, Alisanovic, Pollio, Ljubicic, Maxhuni, Haas, Müller (71. Diarra), Ott (90. Sostaric), Nocke (59. Kübler), Achir (74. Stubhan). Trainer: Sven Zurawka

1. FC Sonthofen: Zettler, Wiedemann (90. Yerlikaya), T. Lorenz, Schmölz, Bechter (76. Arslan), Notz (83. Buchberger), Holzapfel, Yazir, Youssef (83. M. Lorenz), Lutz, Hindelang (73. Sucur). Trainer: Andreas Hindelang

Schiedsrichter Dr. Quirin Demlehner (Eggenfelden) Zuschauer 120