TSV Rain: Kampf gegen die eigenen Schwächen - und den TSV Kottern

Fünf Niederlagen gab es für den TSV Rain zuletzt in Folge. Eine unrühmliche Serie, der die Tillystädter am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Kottern (Anpfiff 14 Uhr) ein Ende setzen wollen. Schließlich belegt Rain nach wie vor den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bayernliga Süd und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. In der gesamten Hinrunde konnten nur magere sieben Zähler eingetütet werden. Für das Ziel Klassenerhalt muss sich das Team noch massiv steigern. Beim Start in die Rückrunde in Erlbach gab es ebenfalls nichts zu holen. Nun hofft man einmal mehr auf die Kehrtwende im heimischen Georg-Weber-Stadion.

