Wichtiger Wettkampf für den TSV Monheim

Nach einer Woche Wettkampfpause geht es an diesem Samstag, 12. Oktober, zu Hause in der Stadthalle Monheim am dritten Wettkampftag gegen die TG Hanauerland. Mit einem Sieg und einer Niederlage starteten die Bundesliga-Turner des TSV Monheim in die Saison. Besonders schmerzlich war der Punkteverlust im Derby gegen den TSV Buttenwiesen. Die individuellen Fehler der einzelnen Turner dürfen sich in dieser Häufigkeit im Laufe der Saison nicht mehr wiederholen, wenn weitere Siege gebucht werden möchten.

Ein Sieg gegen die TG Hanauerland ist auch im Hinblick auf die kommenden Wettkampfgegner Exquisa Oberbayern und Erzrivale KTV Ries sehr wichtig, um mit einem hohen Selbstbewusstsein an die Geräte zu gehen. Gerade in dieser Liga zählt jede Übung – sogar jede Bewegung der Turner entscheidet über Sieg oder Niederlage. In der vergangenen Saison konnten die Baden-Württemberger lange Zeit gegenhalten. Doch mit der letzten Übung sicherten sich die Monheimer mit 29:32 letztendlich die Punkte aus der Halle in Rheinbischofsheim.

Turnen 2. Bundesliga: Monheims Co-Trainer Manuel Neumeier will saubere Übungen sehen

Für die Turngemeinschaft Hanauerland verlief der Start nicht wie gewünscht in das Turnjahr 2024. Mit zwei Niederlagen und einem dezimierten Kader aufgrund der viel diskutierten „Local Gymnast“-Regel erhoffen sie sich jetzt in Monheim einen Auswärtssieg, damit sie in der Tabelle nicht weiter nach unten abrutschen.

Für den Monheimer Co-Kapitän Manuel Neumeier ist es besonders wichtig, dass die Übungen konstant und sauber geturnt werden. Zudem möchte er zusammen mit seinem Team die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und eine ausgelassene Stimmung in der Halle verbreiten. Die Monheimer Fans zeigten das bereits in der Vergangenheit und trugen so den TSV das ein oder andere Mal zum Sieg. Der 23-jährige Neumeier steht zudem kurz vor seinem 50. Geräteeinsatz in der 2. Bundesliga. Mit einem Scorepunkte-Durchschnitt von 1,13 glänzte er überwiegend an seinen Paradegeräten Pferd und Sprung.

Einlass ist wie gewohnt um 16.30 Uhr, damit der Wettkampf um 18 Uhr pünktlich beginnen kann. Interessierte können den Wettkampf auch über den Live-Stream des TSV Monheim verfolgen.