Packendes Duell: TSV Monheim erobert die Tabellenführung

Im Spitzen-Wettkampf gegen Exquisa Oberbayern können sich die Nordschwaben knapp 38:33 durchsetzen. Dabei kehrt ein Routinier zurück ins Monheimer Team.

Die Kunstturner des TSV Monheim haben souverän die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga Süd erobert. Gegen den punktgleichen Gegner Exquisa Oberbayern stand am Ende ein knapper 38:33-Sieg zu Buche.

Mit einem selbstbewussten Start am Boden versuchten die Monheimer sofort, den Tabellenführer von Exquisa Oberbayern an einem seiner Paradegeräte unter Druck zu setzen. Mit sauberen Übungen konnte Monheim sehr gut dagegenhalten, jedoch verlor der TSV das Gerät mit 3:6 Scorepunkten. Zudem gab es einen Schreckmoment für die Gastgeber: Julius Mayser verletzte sich am Boden und der TSV hofft nun auf eine schnelle Genesung.

TSV Monheim bietet solide Übungen und nutzt die Fehler des Gegners aus

Am Pferd konnte Manuel Neumeier mit einer glänzenden Übung für einen guten Einstand sorgen und gleich im ersten Duell die britische Verstärkung der Gäste herauslocken. Mit weiteren soliden Vorstellungen erkämpften die Jurastädter an diesem Gerät ein Unentschieden. Auch an den Ringen, wo Rückkehrer Jakob Glück seinen Einstand feierte, machten die Gastgeber keine groben Fehler und konnten dieses Gerät für sich entscheiden. Somit ging es mit einem kleinen Rückstand von 14:16 in die Pause, welcher vom TSV auch so erwartet wurde. Gegen die sprungstarken Gäste aus Unterhaching setzten sich die Monheimer mit guten Sprüngen zur Wehr und luchsten ihnen auch den ersten Gerätepunkt der Saison ab. Allen voran die italienische Verstärkung, namens Steven Matteo, konnte mit einem sehr eleganten Sprung überzeugen.

Am Paradegerät der Monheimer Turner, dem Barren, stellte das Team die Weichen auf Sieg, indem die Fehler der Gegner gnadenlos ausgenutzt wurden. Dort lieferte Sascha Wilhelm den Zuschauern eine brillante Übung. So konnte der TSV am Reck befreit aufturnen, hielt die Konzentration und den Fokus trotzdem hoch und bot noch weitere tolle Übungen den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Nun gilt es für die Monheimer Turner, den Fokus auf den nächsten Gegner TV Bühl zu richten und wieder einen genauso starken Wettkampf abzuliefern. (AZ)

