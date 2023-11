Die Turner deklassieren den Absteiger WTG Heckengäu mit 80:7 und stellen den Top-Scorer des Tages. Doch die Saison ist noch nicht ganz vorbei. Die größte Prüfung steht dem TSV erst bevor – in eigener Halle.

Es war nach dem gewonnenen Derby gegen die KTV Ries vor zwei Wochen schon fast klar gewesen, doch nun ist es gewiss: Der TSV Monheim ist Meister der 2. Bundesliga Süd im Kunstturnen!

Mit guter und gelassener Stimmung war das Monheimer Team nach Renningen zum Tabellenletzten gefahren, der WTG Heckengäu. Die Monheimer waren am letzten Wettkampftag der klare Favorit und wurden ihrer Rolle von Anfang bis Ende gerecht. Schon am Boden ging der TSV mit 19:0 Scorepunkten in Führung. Die Übungen von Sascha Wilhelm, Julius Hartrich, Bastian Bonack und Steven Matteo hatten durchweg höhere Schwierigkeiten, als die ihrer Konkurrenten. Am Pferd zeigten sich die Gäste weiter souverän. Nur Jan Lederer musste einen Scorepunkt den Gastgebern überlassen. So ging das Gerät ebenfalls mit 12:1 Scorepunkten klar nach Monheim. Bis zur Pause gab es nur wenige Unsauberkeiten der Monheimer Sportler und nach einem wiederum starken 12:2-Sieg an den Ringen, ging es mit einem überdeutlichen 3:43-Zwischenstand in die Pause.

WTG Heckengäu kämpft erfolglos gegen den Abstieg

Aufopferungsvoll turnte die Heimmannschaft aus Baden-Württemberg gegen den Abstieg, der allerdings nach der Pause besiegelt war. Trotz des deutlichen Vorsprungs turnten alle Athleten ihr gewohntes Programm mit teilweise erhöhter Schwierigkeit. Auch am Sprung (0:8) und am Barren (0:16) gingen alle Scorepunkte nach Monheim. Lediglich am Reck ergatterte die WTG Heckengäu noch vier Punkte (4:13).

Teamkollege Steven Matteo kam auf 14 Scorepunkte.

Bereits in der zweiten Hälfte des Wettkampfes taktierte das Monheimer Trainerteam für das Aufstiegsfinale in zwei Wochen. Dann geht es in der Monheimer Stadthalle für den TSV um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit der Siegerländer KV ist ein starker Gegner zu Gast, der alles daransetzen wird, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen.

Blick des TSV Monheim geht in Richtung Aufstiegswettkampf

In der zweiten Hälfte des Wettkampfes in Renningen war ein weiteres Ziel im Monheimer Lager, dass Sascha Wilhelm so eingesetzt wird, um in der Gesamtliste der Topscorer der 2. Bundesliga Süd den dritten Platz zu schaffen. Wilhelm turnte erneut überragend und krönte sich zudem zum Topscorer des Tages. Ein großer Dank ging von ihm an sein Team, das ihm die Geräteeinsätze ermöglichte. Für den TSV Monheim war es ein perfekter Saisonabschluss mit der Meisterschaft, die ausgelassen gefeiert wurde – zumal glücklicherweise alle Monheimer Turner verletzungsfrei blieben.

Die Jurastädter wünschten den Turnern der WTG Heckengäu abschließend alles Gute für die neue Saison in der 3. Bundesliga und viel Glück für den Wiederaufstieg. (AZ)