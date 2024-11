TSV Monheim verliert das Finale um den Meistertitel

Der TSV Monheim hat das Saisonfinale der 2. Bundesliga Süd gegen Erstliga-Absteiger StTV Singen mit 26:47 verloren. Einen Tag vor dem Wettkampf hatte sich Topscorer Anton Bulka verletzt, weshalb dem TSV ein wichtiger Punktelieferant fehlte. Dennoch zeigten die eingesprungenen TSV-Turner gute Leistungen, wie Teamkapitän Sascha Wilhelm betonte. Durch den gleichzeitigen Sieg des TSV Buttenwiesen rutschte der TSV Monheim noch auf den dritten Tabellenrang ab. Der scheidende Cheftrainer Mario Reichert, der nach dem Wettkampf in seiner leitenden Funktion verabschiedet wurde, empfand das Ergebnis als dennoch gerecht. Schließlich habe sein Team genau gegen die beiden Gegner in der Saison verloren, die nun vor Monheim in der Tabelle stehen. Ausführlicher Bericht folgt. (sut)

Stephanie Anton Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meistertitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis