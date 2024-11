Turnerinnen des TSV Harburg sind Meister aller (Alters-)Klassen

Überaus erfolgreich haben die Turnerinnen des TSV Harburg im Finale der Gauliga-Saison 2024 des Turngau Oberdonau abgeschnitten. In Dillingen und Lauingen wurde der Dritte und somit letzte Wettkampftag geturnt.

Den Auftakt machten die Schülerinnen C (12 und 13 Jahre). Mit dabei waren Vanessa Eggenmüller, Lara Schmidt, Emma Wölfle, Denisa Faul, Anastasia Lang, Lotta Mühleidner und Anna Ossiander. Am ersten Gerät, dem Sprung, wurden bereits mit vier gelungenen Handstützüberschlägen die Weichen für den Tagessieg gestellt. Auch am Stufenbarren und dem Zittergerät, dem Schwebebalken, gelangen trotz der großen Anspannung saubere Übungen. Zum Abschluss ging es an den Boden, wo fünf Mädchen die schwierigste zugelassene Übung (P9) solide turnten. Am Ende feierte das Team den Gesamtsieg mit beeindruckenden 80 Punkten Vorsprung gegenüber dem zweitplatzierten TV Lauingen. Das sollte der Beginn einer Harburger Erfolgsserie sein. Auch in der Einzelwertung waren die Mädchen das Maß aller Dinge. Mit den Plätzen ein bis vier von Lotta, Anna, Denisa und Anastasia war das komplette Podest mit Harburger Turnerinnen besetzt.

Es folgten in der Altersklasse der weiblichen Jugend (14 bis 17 Jahre) dann Nora Geyer, Hanna Strauß, Sophia Ossiander, Pia Rathsam, Linda Schuhmann und Laura Scherb. Am ersten Gerät, dem Boden, wurden sichere Übungen dargeboten, wodurch insgesamt fünf Wertungen mit über 17 Punkten zu Buche standen. Am Sprungtisch fanden die geturnten Höchstschwierigkeiten nicht die erwünschte Anerkennung der Kampfrichter. Unbeeindruckt davon wurden die Übungen am Stufenbarren und Schwebebalken vorgetragen. Am Ende stand der Tagessieg fest, und auch in der Gesamtwertung wurde der TSV Harburg mit über 13 Punkten Vorsprung Sieger in dieser Altersklasse. Beste Einzelturnerinnen an diesem Tag waren Laura (1), Pia (4) und Sophia (5).

Fehlen der Leistungsträgerinnen wird kompensiert

In der Altersklasse der Turnerinnen (18 Jahre und älter) galt es trotz der Verletztenmisere und dem damit verbundenen Ausfall der Leistungsträger Antonia Schneider und Laura Schabert, sowie des Fehlens von Julia Meyer, den ersten Platz in dieser Altersklasse in der Gesamtwertung zu halten. Am Start waren Louisa Herde, Laura Schabert (1 Gerät), Valentina Gropper, Sandra Macho und Selina Christ. Am Sprung sicherten drei fehlerfreie Sprünge ein gutes Mannschaftsergebnis. An Schwebebalken und Boden brachten sichere Übungen wichtige Punkte. Zum Abschluss stand das Paradegerät der Harburgerinnen, der Stufenbarren an. Es wurden starke Übungen dargeboten, wodurch der Tagessieg errungen wurde. In der Gesamtwertung lag der TSV Harburg mit 20 Punkten vor dem TSV Wertingen an der Spitze. In der Tageswertung der besten Einzelturnerinnen waren Selina (2.), Sandra (3.) und Valentina (4.) vorne mit dabei.

Eine Woche später in Lauingen sollte diese Serie ihre Fortsetzung finden. In der jüngsten Altersklasse, den Schülerinnen E (9 Jahre und jünger) wurden zwei Mannschaften an die Geräte geschickt. Mit dabei waren Kathi Münzing, Sophia Wagner, Eva und Lina Schneider, Luisa Wiedenmann, Emma Friesch, Zeliha Keceli, Maria Sinning, Julia Beer, Helena Rößner, Eileen Göttler, Emilia Vollert, Lena Enßlin, Julia Scherb, Nora Schneider und Anna Stadelmann. An Zittergerät Schwebebalken und Boden sammelten die Mädchen wichtige Punkte für das Mannschaftsergebnis. Mit den strengen Kampfrichtern und hohen Abzügen wurde am Sprung etwas gehadert. Für die kleinen Mädels in dieser Altersklasse ist dieses Gerät besonders schwer. Trotzdem freute sich am Ende die erste Mannschaft des TSV Harburg über den ersten Platz. Die zweite Mannschaft reihte sich auf dem dritten Platz ein. Beste Einzelturnerinnen der Gesamtwertung waren Anna (2.), Nora (3.) und Julia (7.) von 112 Teilnehmerinnen.

Kampfrichter bewerten den Sprung besonders streng

Zum Abschluss gingen als letzte Altersklasse die Schülerinnen D (10 und 11 Jahre) an die Geräte. Auch hier hieß es für die 1. Mannschaft, den Tagessieg und damit den souveränen Gesamtsieg einzufahren. Es gingen Arya Howard, Sarah Schneider, Lenja Künast, Leni Münzing, Anna Schneider und Nele Schmidbaur an den Start. Die zweite Mannschaft wurde durch Louisa Wagenknecht, Lenja Schiele, Emily Wattenbach, Louisa Wölfle, Emilie Rieß und Amelie Christ, vertreten. Die dritte Mannschaft bildeten Anna Lernhard, Laura Förg, Isabel Beer, Isabella Maiwald und Lilian Strauß. Für alle ging es am Boden los, wobei die erste Mannschaft mit starken Übungen Höchstwertungen erzielte. Am Sprung mussten alle teilnehmenden Teams große Abzüge in Kauf nehmen. Am Stufenbarren glänzte besonders die erste Mannschaft. Nicht alle Übungen gelangen am Balken fehlerfrei, wobei dies keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis nahm. Der TSV Harburg gewann auch diese Altersklasse und wurde mit über 34 Punkten Vorsprung Sieger. Die zweite Mannschaft belegte im Gesamtklassement einen starken dritten Platz, und auch das dritte Team konnte sich im Mittelfeld mit Platz 13 etablieren. Als Gaumeisterin und beste Einzelturnerin wurde Nele ausgezeichnet. Hervorragend waren auch die Platzierungen von Anna S. (3), Leni (4), Sarah (6), Lenja K. (10).

Insgesamt war die Saison 2024 für alle Harburger Mannschaften in der Gauliga ein voller Erfolg. In fünf und somit allen Altersklassen stellte die Burgstadt die Siegermannschaft, hinzu kamen zwei dritte Plätze. Vier Mannschaften haben durch ihre Leistung die Qualifikation für den Regionalentscheid (Schwaben-Entscheid) im November in Stadtbergen geschafft. Stolze 32 Einzelturnerin qualifizierten sich für das Gerätefinale in eigener Halle. Mit großer Motivation werden nun diese Wettkämpfe im Training vorbereitet.