TSV Rain II zeigt seine beste Saisonleistung

Wären vor dem „langen Wochenende“ der Rainer Bezirksoberliga-Tischtennismannschaft drei Punkte aus der Freitagspartie in Dillingen und dem Samstagsheimspiel gegen Hochzoll prognostiziert worden, so hätte der Aufsteiger vom Lech das wohl dankend unterschrieben. Wie diese Ausbeute aber zustande kam, überraschte dann doch: War das TSV-Quartett mit dem Remis (5:5) beim Kellerkind in Dillingen nicht ganz zufrieden, so zeigten sich die Rainer tags darauf gegen den Tabellennachbarn aus Augsburg in sehr starker Form und gewannen in der Höhe völlig überraschend. „Das war eindeutig unsere bisher beste Saisonleistung“, äußerte sich nach der Hochzoll-Partie dementsprechend auch Kapitän Matthias Nothofer.

Herren, Bezirksoberliga TV Dillingen III - TSV Rain II 5:5; TSV Rain II - TSG Hochzoll II 8:2. In Dillingen erwischten die Gäste einen klassischen Fehlstart. Die Dritte des nordschwäbischen „Tischtennis-Großbetriebs“ überraschte die Rainer mit zwei 3:1-Erfolgen in den Doppeln - Weirich/Simonis kassierten dabei ihre erste Saisonniederlage, Nothofer/Römer fanden gegen Wittke/Reiß nicht richtig in die Partie. Doch überzeugende Auftritte von Matthias Nothofer (gegen Simon Kesselring) und dem nach seiner Knieverletzung wieder mitwirkenden Eduard Weirich (gegen Christoph Brandt) sorgten für den raschen Ausgleich. Thomas Simonis musste sich anschließend Fabian Wittke 1:3 geschlagen geben, während Wolfgang Römer einen 3:0-Erfolg über Björn Reiß einspielte. Zugunsten der Gäste schien das Pendel auszuschlagen, als das überzeugende vordere Paarkreuz des TSV mit Weirich und Nothofer auch im zweiten Einzeldurchgang sehr souverän punktete. Aber aus der 5:3-Führung wurde dann doch kein Auswärtssieg: Römer ließ gegen Wittke das 4:5 zu, und der an diesem Abend unglücklich agierende Simonis musste sich danach auch Reiß geschlagen geben.

TSV Rain II präsentiert sich von seiner stärksten Seite

Keine 24 Stunden später zeigten die Rainer im Verfolgerderby gegen die TSG Hochzoll II ein ganz anderes Gesicht. Bissig und mit Überzeugung starteten die Einheimischen in die Partie - und das zahlte sich aus: Zum ersten Mal in dieser Saison gewannen sie mit Weirich/Simonis (3:2 gegen Czogalla/Kuhnert) und Nothofer/Römer (3:0 gegen Eppich/Wiedmann) beide Eingangsdoppel. Und weil Eduard Weirich gegen Matthias Kuhnert gleich noch einen sehr klaren 3:0-Erfolg nachlegte, stand es schnell 3:0. Matthias Nothofer musste sich dann zwar dem sehr starken Hochzoller Spitzenspieler Mario Czogalla in vier Sätzen geschlagen geben, doch Wolfgang Römer (3:1 gegen Stefan Wiedemann) und Thomas Simonis (3:0 gegen Maurice Eppich) erhöhten auf 5:1. Den frühen Siegpunkt für den TSV zog im Duell der beiden Einser bereits Weirich an Land - in einem hochklassigen Duell gegen Czogalla, in dem beide Spieler an ihre Leistungsgrenze gingen, behielt er nach begeisternden Ballwechseln die Oberhand. Nothofer, der gegen Kuhnert nur im ersten Satz Probleme hatte, und der gegenüber dem Vortag stark verbesserte Simonis (3:0 gegen Wiedmann) holten noch weitere Punkte für die Einheimischen, während Römer gegen Eppich noch einen Gegenpunkt zuließ. (wrö)