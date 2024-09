FC Staudheim lässt sich auch von Holzheim/Münster II nicht aufhalten

Fünf Spiele - fünf Siege: Der FC Staudheim hat in der Fußball-A-Klasse Neuburg seine makellose Bilanz fortgeführt, mit dem überlegenen 4:0-Sieg bei der SG Holzheim/Münster II. Ebenfalls über drei Punkte freuen konnte sich der SV Bayerdilling, der beim VfR Neuburg II knapp 3:2 gewann.

VfR Neuburg II – SV Bayerdilling 2:3: Dank zwei Treffern von Spielertrainer Simon Clari in der Schlussphase (77./80.) entführten die Gäste drei Punkte. Zuvor hatten Peter Krzyzanowski (41.) und Nils Boßlet (70.) für die Hausherren sowie Marco Hofmann (46.) für den SVB getroffen. (AZ)

SG Holzheim/ Münster II - FC Staudheim 0:4: Einen ungefährdeten Sieg fuhren die Gäste ein. Bereits in der vierten Minute brachte Marco Schütt die Staudheimer per Elfmeter nach einem Handspiel in Führung. Mitte der ersten Halbzeit war es erneut Schütt, welcher knapp zwölf Meter frei vor dem SG-Kasten auftauchte. Torhüter Marco Weiß parierte jedoch stark. Erst nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren zu ihrer ersten guten Chance durch Manuel Kiefer (49.) Eine Zeitstrafe für die Holzheimer in der 65. Minute sorgte für die Vorentscheidung. In der Folge erhöhten Schütt und Beck auf 0:3 (66./68.). Trotz eines leichten Chancenplus’ in der Schlussphase für die Heimelf waren es erneut die Staudheimer, welche den Schlusspunkt setzten. Nach einem Abpraller erzielte Schütt in der 90. Minute seinen dritten Treffer. (sgh)