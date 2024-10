SV Wörnitzstein-Berg: Ein Remis, das niemand etwas bringt

Im Kellerduell der Frauen-Bezirksliga gastierte der TSV Bissingen beim SV Wörnitzstein Berg. Zu Beginn der Partie versuchten die Wörnitzsteinerinnen das Spiel in die Hand zu nehmen, was auch sehr gut gelang. Doch am Ende stand ein unbefriedigendes Ergebnis.

In der 12. Minute gab es die erste Chance für die Gastgeberinnen durch Paula Domalewska, die ein Zuspiel von Julia Bruckmeier nicht verwerten konnte. Der erste Aufreger entstand in der 15. Minute, als der Schiedsrichter den Wörnitzsteinerinnen ein Tor aberkannte und ein Stürmerfoul sah. Der SVW sah dies anders, eine eigene Spielerin habe stattdessen die Bissinger Torhüterin behindert, womit die Pfeife hätte stumm bleiben müssen. Dennoch spielten die Wörnitzsteinerinnen druckvoll weiter und Sarah Hörmann konnte in der 17. Minute einen Eckball zum 1:0 verwerten. Im Anschluss verflachte die Partie, sodass sich in Hälfte eins auf beiden Seiten keine Chancen mehr ergaben.

SV Wörnitzstein-Berg steht in der Abstiegszone

Direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit tauchte Hannah Gunzner halb rechts vor dem Bissinger Gehäuse auf, schloss aber direkt in die Hände der Torhüterin ab. Kurze Zeit später war es wiederum Hannah Gunzner, die den Ball nach einem Steckball von Jenny Böld nicht im Gehäuse unterbringen konnte. Einen Schuss von Julia Bruckmeier hielt wiederum die Gästetorhüterin fest.

In der 65. Minute regte sich das Team des SVW erneut auf, es hatte ein Handspiel einer Bissinger Spielerin gesehen, was zum entscheidenden Pass und letztlich zum 1:1-Ausgleich durch Sandra Reiner führte. Sehenswert kratzte Wörnitzsteins Jessica Dumberger den Ball in der 75. Minute von der Linie, nachdem sich Bissingen nur durch einen langen Ball befreien konnte. Zwei Minuten später ein weiterer langer Ball der Bissingerinnen, diesmal war es allerdings Wörnitzsteins Torhüterin Lea Moll, die die Chance vereitelte.

Ein Punkt am Ende ist aus Sicht der Wörnitzsteinerinnen dennoch zu wenig, und das Team muss sich weiterhin gedulden, den ersten Saisonsieg feiern zu dürfen. So läuft der SVW bereits am sechsten Spieltag mit zwei Punkten Rückstand und einem Spiel mehr der SG Wechingen/Alerheim und einem Nichtabstiegsplatz hinterher. Zuschauer: 80. (svw)