Dritter Sieg für die VSC-Volleyball-Männer

Mit dem dritten Saisonsieg haben sich die Volleyball-Herren des VSC Donauwörth ein wenig von den hinteren Rängen der Bezirksliga abgesetzt. Gleichzeitig musste man dem Zweitplatzierten aus Dillingen drei Punkte überlassen, dem Favoriten konnte nur ein Satz abgerungen werden.

Bezirksliga Herren VSC Donauwörth – TV 1862 Dillingen 1:3. Den Auftakt des Heimspieltages machten die Donauwörther gegen den aktuellen Tabellenzweiten aus Dillingen. Die Mannschaft um Trainer Richard Rohrer wusste, dass die Partie gegen den klaren Favoriten keine leichte Aufgabe werden würde. Und so kam es auch: Schon im ersten Satz zeigte sich die Stärke der Gäste, die mit druckvollen Angriffen überzeugten. Die Donauwörther Spieler hielten zwar gut mit, konnten die hochkarätigen Angriffe der Dillinger aber nur selten effektiv abwehren. So gingen die ersten beiden Sätze eindeutig an die Gäste aus Dillingen mit 15:25 und 19:25. Im dritten Satz versuchten die Donauwörther, sich noch einmal zu steigern. Mit einer soliden Abwehrarbeit und einem verbesserten Blockspiel kämpften sie sich in die Partie zurück und entschieden den Satz mit 26:24 für sich. Der vierte Satz ging mit 16:25 an die Gäste aus Dillingen, die ihren Rhythmus beibehielten und somit das Spiel verdient gewannen.

Volleyball-Bezirksliga: Mauerstetten wird dem VSC Donauwörth kaum gefährlich

Bezirksliga Herren VSC Donauwörth – SV Mauerstetten 3:0. Der erste Satz gegen die Gäste aus Mauerstetten war ein Auftakt nach Maß: Die Donauwörther fanden schnell ins Spiel, setzten den Gegner mit präzisen Aufschlägen und einer starken Blockarbeit von Malte Kittner und Florian Gnad unter Druck. Besonders die Außenangreifer Ben Zobel und Tobias Haindl glänzten mit spektakulären Angriffen und sicherten ihrer Mannschaft frühzeitig eine 1:0-Führung (29:27). Die Souveränität der Donauwörther setzt sich im zweiten Satz fort, und somit entschied der VSC auch diesen für sich (25:17).

Der dritte Satz war schon spannender. Mauerstetten hielt durch einige präzise Angriffe und stabile Annahmen erstaunlich gut mit. Doch Donauwörth zeigte wieder einmal seine Nervenstärke. So besiegelte das Heimteam den 3:0-Sieg (31:29) und sicherte sich damit drei wichtige Punkte. Fazit von Trainer Richard Rohrer: „Gegen Mauerstetten haben wir genau das gezeigt, was wir können: Teamgeist, Durchhaltevermögen und eine starke Leistung in den entscheidenden Momenten.“

VSC Donauwörth: J. Gansmeier-Döbler, F. Gnad, M. Habersatter, T. Haindl, M. Kittner, J. Regler, R. Rohrer, B. Zobel; Trainer: Richard Rohrer

Donauwörths U12-Volleyballerinnen stehen den Erwachsenen in nichts nach

Auch die Jüngsten der Abteilung Volleyball des VSC, die U12-Mädchen, zeigten am Wochenende zu Hause ihr Können. Die erste Mannschaft gewann ihre beiden Spiele gegen Dillingen und Inchenhofen jeweils klar mit 2:0. Mit ihren sicheren und druckvollen Angaben ließen die jungen Donauwörtherinnen den Gegnern keine Chance. Gegen die Mädels von Gundelfingen II erkämpften sie sich einen spannenden 2:1-Sieg. Auch die zweite Mannschaft glänzte mit guten Aktionen und so manchem schönem Spielaufbau und gewann ebenfalls alle drei Spiele. Das Trainerteam Regler ist hochzufrieden und sieht dem Qualifikationsturnier für die Schwäbische Meisterschaft im Januar positiv entgegen. (AZ)