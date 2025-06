Ligeneinteilung im Kreis Donau: So sieht der vorläufige Plan aus

„Es ist schon viel Hirnschmalz nötig“, muss Kreisspielleiter Jürgen Friedrich unumwunden zugeben. Die Einteilung der Ligen für die neue Saison 2025/26 im Fußball-Kreis Donau hat ihn und seine Spielleiter-Kollegen Fatih Kayan, Daniel Scheble und Thomas Strobel durchaus gefordert. Denn diese war aufgrund der Abschaffung der B-Klassen, welche von über 75 Prozent der Vereine gewünscht wurde, mit einem „erheblichen Mehraufwand“ verbunden, wie Friedrich mitteilt. Doch letztlich haben die Funktionäre auch diese Hürde gemeistert und einen vorläuftigen Plan erstellt.

Mehr Teams aus dem Raum Dillingen in der Kreisliga Nord

Lange mussten die Spielleiter warten, bis sie sich ans Werk machen konnten. Doch nach dem letzten Relegationsspiel zwischen dem SV Waldstetten und dem SV Donaumünster-Erlingshofen, das letzterer mit 6:0 gewann und sich so das Ticket für die Kreisliga sicherte, konnten sie loslegen. „Die Einteilung nach geografischen, spieltechnischen und verkehrstechnischen Gegebenheiten erfolgte unter größter Sorgfalt und Einhaltung der satzungsbedingten Vorgaben“, erklärt der Kreisspielleiter. Dies ergab für die neue Saison einige Verschiebungen, wie zum Beispiel in der Kreisliga Nord, in der nun mehr Teams aus dem Westen, also dem Landkreis Dillingen zu finden sind.

Wichtig für die Einteilung seien vor allem viele Gespräche mit den Vereinen. „Wir nehmen alle Vereine mit ins Boot“, betont er. Durch die Einteilung des Vorjahres gebe es immer schon ein grobes Muster, dann gehe es ans Feintuning. Zu beachten gibt es viel, wie Friedrich sagt: „Wir haben eine Obergrenze von 14 Mannschaften pro Liga, es gibt Neugründungen von Spielgemeinschaften, Rückzüge - das alles spielt mit rein. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team für diese zeitaufwendige und tagelange Mammutaufgabe!“

Eine Kreisliga-Reserve gibt es nur in der Nord-Staffel

Beim Blick auf die vorläufige Einteilung fällt sofort auf: Durch den Wegfall der B-Klassen gibt es jetzt sechs A-Klassen, die Staffeln West 1, 2, 3 und 4 sowie die A-Klassen Nord 1 und 2. Wie schon in der Vorsaison gibt es die Kreisklassen West 1 und 2 sowie Nord 1 und 2. Auch bei den beiden Kreisligen (Nord und West) hat sich nichts verändert. Anders bei den Reserven: Hier wurde nun eine Reserve der Kreisliga Nord gebildet (Flex). Was die Spielleiter negativ überraschte: Im Raum Dillingen und Günzburg hatten sich die Vereine nicht bereiterklärt, ihre Zweiten Mannschaften in einer Kreisliga-Reserve anzumelden. Die beiden Reserveligen der KK Nord 1 und 2 gibt es weiterhin. Zudem die Reserveligen West 1, West 2, West 3, Nord 1 und Nord 2 (alle Flex).

Friedrich merkt an: „Um kleine Ligen mit häufig spielfreien Wochenenden zu vermeiden, wurden Reservemannschaften bewusst zusammengefasst. Ziel war es, möglichst sinnvolle und faire Runden zu bilden.“ Da die Reserveligen West 3 und Nord 1 nur jeweils sieben Teams umfassen, wäre laut Friedrich eine doppelte Runde denkbar. Hier dürfen die Vereine entscheiden. Bis Samstag, 28. Juni, um 21 Uhr haben die Fußballvereine des Kreises Donau nun die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Am 6. Juli setzen sich die Vertreter des Kreises Donau dann mit dem Bezirksspielausschuss zusammen, um Rückmeldungen zu besprechen und - falls nötig - Änderungen vorzunehmen.

Kreisliga West (14er)

FC Günzburg

SC Altenmünster

SC Bubesheim

SpVgg Wiesenbach

SSV Glött

SSV Neumünster-Unterschöneberg

SV Neuburg/Kammel

SV Scheppach

TSG Thannhausen

TSV Balzhausen

TSV Offingen

TSV Ziemetshausen

Türk Gücü Lauingen

Türkiyemspor Krumbach

Kreisliga Nord (14er)

(SG) Ebermergen/Mündling

FC Mertingen

FSV Buchdorf

FSV Reimlingen

SG Alerheim

SSV Dillingen

SV Donaumünster-Erlingshofen

SV Ehingen-Ortlfingen

SV Mauren

TSV Hainsfarth

TSV Monheim

BC Schretzheim

FC Lauingen

SV Holzkirchen

Kreisklasse West 1 (14er)

FC Ebershausen

(SG) Kammeltal

(SG) Kötz

(SG) Münsterhausen/Mindeltal

DJK Breitenthal

SpVgg Ellzee

SpVgg Krumbach

SV Mindelzell

SV Obergessertshausen

SV Waldstetten

TSV Krumbach

TSV Langenhaslach

VfR Jettingen 2

TSV Ziemetshausen 2

Kreisklasse West 2 (14er)

(SG) Wittislingen/Ziertheim

FC Weisingen

SG Reisensburg-Leinheim

SpVgg Bachtal

SV Aislingen

SV Grün Weiß Baiershofen

SV Holzheim/Dillingen

SV Kicklingen-Fristingen

SV Villenbach

TGB Günzburg

TSV Burgau

TSV Wasserburg

TV Gundelfingen

FC Lauingen 2

Kreisklasse Nord 1 (14er)

(SG) Jura Kickers

(SG) Möttingen/Mönchsdeggingen

(SG) Niederhofen-Hausen

(SG) Wemding/Wolferstadt

FSV Flotzheim

FSV Marktoffingen

Lauber SV

SC Wallerstein

Sportclub D.L.P.

SpVgg Deiningen

SpVgg Ederheim

SV Megesheim

SV Schwörsheim-Munningen

TSV Oettingen



Kreisklasse Nord 2 (14er)

(SG) Lutzingen/Unterliezheim

(SG) Oberndorf/Eggelstetten

Fatih Spor Bäumenheim

FC Donauried

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam

SC Tapfheim

SpVgg Altisheim-Leitheim

SpVgg Riedlingen

SSV Höchstädt

SV Wortelstetten

TSV Binswangen

TSV Harburg

TSV Unterthürheim

TSV Wertingen 2

A-Klasse West 1 (12er)

(SG) Freihalden/Oberwaldbach-Ried

FC Schönebach

SV Deisenhausen-Bleichen

(SG) Wiesenbach 2/Behlingen 1

SV Neuburg/Kammel 2

TSG Thannhausen 2

TSV Balzhausen 2

Türkiyemspor Krumbach 2

(SG) Kötz 2

(SG) Münsterhausen/Mindeltal 2

SV Mindelzell 2

TSV Kumbach 2



A-Klasse West 2 (13er)

SC Ichenhausen

Eintracht Autenried

FC GW Ichenhausen

SV Hochwang

SV Unterknöringen

VfL Bühl

VfL Leipheim

FC Günzburg 2

SC Bubesheim 2

SG Reisensburg-Leinheim 2

TGB Günzburg 2

TSV Burgau 2

TSV Wasserburg 2



A-Klasse West 3 (12er)

(SG) Röfingen/Konzenberg/Mönstetten

(SG) VfB Bächingen/Medlingen

FC Reflexa Rettenbach

FC Unterbechingen

SpVgg Gundremmingen

SSV Peterswörth

TSV Haunsheim

SC Altenmünster 2

SSV Neumünster-Unterschöneberg 2

TSV Offingen 2

(SG) Ziertheim/Wittislingen 2

SpVgg Bachtal 2



A-Klasse West 4 (12er)

FC Osterbuch

SC Mörslingen

SSV Steinheim

SV Donaualtheim

SV Roggden

VfL Zusamaltheim

BC Schretzheim 2

SSV Glött 2

Türk Gücü Lauingen 2

SV Aislingen 2

SV Kicklingen-Fristingen 2

SSV Peterswörth 2



A-Klasse Nord 1 (12er)

(SG) Birkhausen/Munzingen

(SG) Huisheim/Großsorheim/Hoppingen

Eintracht T.R.B.

SC Athletik Nördlingen

SC Nähermemmingen-Baldingen

SV Grosselfingen

SV Wechingen

FC Nordries

FSV Utzwingen

SpVgg Minderoffingen

FC Maihingen 2

(SG) Jura Kickers 2



A-Klasse Nord 2 (12er)

(SG) Amerdingen/Hohenaltheim

(SG) Finningen/Mödingen-Berg

FC Marxheim/Gansheim

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen

SV Kaisheim

SV Wörnitzstein-Berg 2

TKSV Donauwörth

TSV Bäumenheim

TSV Bissingen

BSC Unterglauheim

TSV Unterringingen

(SG) Oberndorf/Eggelstetten 2