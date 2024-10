Nach Umbruch: Holpriger Saisonstart für das neu formierte VSC-Team

Die erste Damenmannschaft der Volleyballabteilung des VSC Donauwörth startete mit zwei Niederlagen in die neue Saison in der Bezirksliga. Eigentlich verlief die Vorbereitung auf die Saison sehr gut und das junge Team gewann beide Vorbereitungsturniere in Aichach und München. Zum Saisonauftakt ist nun aber klar, dass es noch ein weiter Weg sein wird, um nach dem großen Umbruch eine bezirksligataugliche Mannschaft aufzubauen.

Nach dem Abgang von Sabrina Schwarz, Kathi Schrott und Jule Schreiber zu höherklassig spielenden Vereinen in ihren Studienorten, steht Trainer Jürgen Faber vor der großen Herausforderung, einen komplett neuen Annahmeriegel aufzubauen. Die beiden jungen Annahmespielerinnen Pia Straub und Helena Schreitmüller werden dabei unterstützt von den zurückkehrenden Routiniers Alexandra Faber und Sarah Schulz. Trainer Jürgen Faber bleibt aber optimistisch: „Das ist ein Prozess, wobei die Spielerinnen talentiert und motiviert genug sind, in diese Aufgabe reinzuwachsen. Und wenn die Schlüsselstelle Annahme klappt, dann ist unser Angriffspotential groß genug, um Spiele auch zu gewinnen.“ Diesen Optimismus im Angriff geben dem Trainer die jungen Spielerinnen Ella und Helena Schreitmüller sowie Irin Lanuschny, die ihr Potenzial durch ihre Größe und ihr Talent bei weitem noch nicht abgerufen haben.

VSC Donauwörth stellt sich einem Entwicklungsprozess

Die Spiele vom Wochenende gingen beide klar verloren, die Gründe dafür waren unterschiedlich. Aufgrund einer langjährigen überragenden Jugendarbeit war der Landesligaabsteiger aus Mauerstetten technisch und spielerisch einfach überlegen, wobei die Donauwörtherinnen hier sehr gut mitspielten. Dieses Können zeigten die VSC-Damen aber nicht gegen die Routiniers aus Gersthofen, sondern agierten hier häufig überhastet und ängstlich, ansonsten wäre ein Punktgewinn sicherlich drin gewesen. Aber dies ist der Prozess, den die jungen Volleyballerinnen vom VSC annehmen und durchlaufen müssen, da sind sich die Verantwortlichen sicher. (AZ)