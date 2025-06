VSC Donauwörth qualifiziert sich für Ü50-Bezirkspokal

In Kühbachs Stocksporthalle trafen sich 18 Teams, um den Kreispokalsieger der Ü50 in zwei Gruppen zu ermitteln. Mit am Start war auch ein Team des VSC Donauwörth. Achim Schreiber, Peter Stampfer, Wolfgang Rösch und Gerald Zajitschek vertraten die Donauwörther Farben. Bei der Begrüßung der Mannschaften verkündigte Wettbewerbsleiter Helmut Pehmer, dass in der Gruppe A der StS Bonstetten kurzfristig absagen musste. Somit hatte die Gruppe A anstatt acht Spielen nur sieben zu absolvieren.

Zum Auftakt stand für den VSC gleich das Lokalderby gegen den VfB Oberndorf an. Mit 7:3 gewannen die Kreisstädter. Im zweiten Spiel setzte es dann jedoch eine heftige 1:11-Klatsche gegen starke Hausener. Mit 8:2 gegen den FSV Buchdorf und 11:2 gegen den SV Untermeitingen wurden die nächsten Spiele sicher gewonnen. Es folgte dann der Aussetzer (Pause), ehe es gegen den EC Haslangkreit ging. Mit 6:3 behielt der VSC die Oberhand, um gleich anschließend einen weiteren 7:4-Erfolg, gegen die Mitfavoriten vom TSV Kühbach II, feiern zu können.

Überraschende Niederlage für den VSC gegen den TSV Harburg

Gegen den TSV Harburg musste das Donauwörther Team nach schwacher Leistung eine überraschende 4:7-Niederlage hinnehmen. Mit 10:4 Punkten konnten die Donauwörther vorzeitig zusammenpacken, da im letzten Spiel der StS Bonstetten der Gegner gewesen wäre. Nachdem der SC Hausen sich bis dahin, ebenfalls zwei Niederlagen erlaubt hatte, sah man gespannt dem Spiel zwischen dem FSV Buchdorf und dem SC Hausen zu, welches dann der SC Hausen mit dem letzten Schuss zu seinen Gunsten entschied. Somit gewann die Gruppe A aufgrund der höher gewonnenen Spiele, der SC Hausen vor dem VSC und beide Teams vertreten den Kreis 402 in Fuchstal beim Bezirkspokal.

In der Gruppe B setzte sich erwartungsgemäß der TSV Kühbach I vor dem ESC Weißenhorn durch, beide Teams sind ebenfalls für den Bezirkspokal qualifiziert. Das Endspiel zwischen dem SC Hausen und dem TSV Kühbach I entschieden die Kühbacher deutlich mit 11:0 für sich. (AZ)

Der Endstand Gruppe A:

1. SC Hausen 10:4 +30

2. VSC Donauwörth 10:4 +13

3. EC Haslangkreit 8:6 + 4

4. TSV Kühbach II 8:6 + 2

5. VfB Oberndorf 7:7 + 4

6. SV Untermeitingen 6:8 - 4

7. TSV Harburg 5:9 -22

8. FSV Buchdorf 2:12 -27

Der Endstand Gruppe B:

1. TSV Kühbach I 14:2 +38

2. ESC Weißenhorn 12:4 +42

3. TV Lauingen 12:4 + 9

4. EC Augsburg 10:6 +16

5. SpVgg Lagerlechfeld 8:8 + 8

6. SC Vöhringen 6:10 - 7

7. ESV Rain 6:10 -31

8. ESV Gersthofen 4:12 -23

9. BC Aresing 0:16 -52