Wemdinger Grundschüler beweisen ihr Turn-Talent

Zwölf Schulmannschaften aus dem Landkreis traten dieses Jahr in der Harburger Wörnitzhalle an, um Kreismeister der Grundschulen im Gerätturnen zu werden. Das waren fast doppelt so viele Schulen, wie im vergangenen Jahr. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Melanie Hammel (Fachberatung Sport) die teilnehmenden Schulen und führte durch den Vormittag.

Die jeweils acht besten Schülerinnen und Schüler aus den zweiten, dritten und vierten Klassen gingen für ihre Schule an den Start und freuten sich darauf, ihre Leistungen zeigen zu können.

Kreissportfest: Mal ist Synchronität gefragt, mal Schnelligkeit

Bei der Gerätekombination aus Reck und Boden lagen die Grundschulen aus Fünfstetten-Gosheim, Wemding und Reimlingen vorne. Sehr gute Leistungen zeigten die Teams der Grundschule Deiningen und der Grundschule Nördlingen Mitte an der Gerätekombination aus Bock und Langbank. An Barren und Langbank war Synchronität gefragt: Hohe Punkte gab es nur, wenn am Barren die Kehren in einem Bewegungsfluss und die Hockwenden über die Bank synchron gesprungen wurden. Dies gelang den Schülerinnen und Schülern aus Harburg, Mönchsdeggingen und Wemding besonders gut. Beim Stangenklettern auf Zeit hatte die Grundschule aus Fremdingen die Nase vorn, knapp vor Alerheim und den punktgleichen Mannschaften aus Mönchsdeggingen und Harburg. Zum Abschluss des Wettkampfs stand die Teamdisziplin an. Hier galt es, möglichst schnell 100 Hocken durch eine Kastengasse auszuführen. Mönchsdeggingen meisterte diese Übung am schnellsten, dicht gefolgt von Fremdingen und Nördlingen Mitte.

Die abschließende Siegerehrung wurde mit Spannung erwartet. Stefanie Fuß, Rektorin der Grund- und Mittelschule Harburg, beglückwünschte die Mannschaften zum gelungenen Wettkampf und ehrte sie gemeinsam mit dem Sportfachberaterteam Melanie Hammel, Kathrin Schiele und Stefanie Poisel. Je näher die vorderen Plätze rückten, desto größer wurde der Jubel. Am Ende durfte sich die Leonhart-Fuchs-Grundschule Wemding über den Sieg freuen und den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Der zweite Platz ging an die Grundschule aus Mönchsdeggingen. Den dritten Podestplatz sicherte sich die GMS Deiningen. Alle drei Mannschaften erhielten Sachpreise, die auch dieses Jahr dankenswerterweise wieder von der Sparkasse gestiftet wurden. Alle Kinder waren stolz, ihre Urkunden mit nach Hause nehmen zu können. (AZ)

Die Ergebnisse:

1. Leonhart-Fuchs Grundschule Wemding

2. GS Mönchsdeggingen

3. GMS Deiningen

4. GS Harburg

5. GS Nördlingen Mitte

6. GS Fremdingen

7. GS Alerheim

8. GS Fünfstetten-Gosheim

9. GS Reimlingen

10. Max-Dünßer-GS Wallerstein

11. GS Nördlingen an der Schillerstraße

12. GS Löpsingen