SV Wörnitzstein-Berg erzwingt Remis gegen Thierhaupten

Zum Topspiel der Bezirksliga Nord empfingen die Wörnitzsteinerinnen die Damen des SV Thierhaupten. Die Partie endete mit einem schlussendlich gerechten 2:2.

Das Team des SV Wörnitzstein-Berg wusste schon vorab, dass es ein umkämpftes Spiel werden würde, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielen würde. So kamen die Hausherrinnen gut ins Spiel, konnten sich aber keine zwingenden Torchancen herausspielen. Die Gäste legten eine Schippe drauf und kamen nach etwa 15 Minuten etwas besser in die Partie, fanden aber keine Lösung gegen Wörnitzsteins Abwehr. So dauerte es bis zur 35. Minute, ehe Anna Weinberger einen Freistoß direkt im Tor zur Gästeführung unterbringen konnte. Kurze Zeit später konnte ein Konter nur durch ein Faulspiel im Strafraum unterbunden werden. Den darauffolgenden Strafstoß verwandelte Vanessa Ziegelmayr zum 0:2 (40.).

SV Wörnitzstein-Berg lässt sich von Rückstand nicht beeindrucken

Nach der Pause wollten die Wörnitzsteinerinnen so schnell wie möglich den Anschlusstreffer erzielen. Dies gelang Hannah Gunzner in der 51. Minute, als sie den Ball nach mehreren Klärungsversuchen der Gäste letztendlich doch noch über die Linie drücken konnte und somit zum 1:2 verkürzte. In der Schlussphase warfen die Hausherrinnen alles nach vorne und erhöhten den Druck. Dies wurde aus Sicht der Wörnitzsteinerinnen in der 88. Minute durch ein Eigentor von Magdalena Kuchenbaur belohnt, die einen Befreiungsschlag ins eigene Tor blockte. Letztlich war es eine gerechte Punkteteilung zweier auf Augenhöhe agierender Mannschaften. Weiter geht es für den SVW am Samstag, 27. September, mit dem Auswärtsspiel bei der (SG) SSV Glött/SV Aislingen. Zuschauer: 75. (svw)