Grundstück: Stadt gewinnt Rechtsstreit mit Unternehmer

Die drei blau beziehungsweise rot lackierten Container, die mitten auf dem Grundstück stehen, sind am westlichen Ortsrand von Monheim inzwischen fast schon zu einem Wahrzeichen. Doch nun steht fest: Sie dürfen dort nicht bleiben. Auch nicht der große Kieshaufen daneben. Was mit der sogenannten Pool-Tankstelle auf dem Areal passiert, darauf kann im Moment weder Bürgermeister Günther Pfefferer noch der Unternehmer Jörg-Josef Pfefferer eine Antwort geben. Klar ist nur: Letzterer muss die komplette Gewerbefläche, die er im Herbst 2018 gekauft hat, an die Kommune zurückgeben.

