Die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Monheim steigen kräftig an. Die Mitglieder des Stadtrates haben nun mehrheitlich beschlossen, die Tarife in einer Mischkalkulation um 80 Prozent zu erhöhen. Dadurch soll in Zukunft wieder eine Kostendeckung erreicht werden.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedhofsgebühr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis