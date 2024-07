Donauwörth will mit Kraftakt zur Gartenschau-Stadt werden

Mehrere Brücke bauen, großflächige Grünflächen anlegen und rund um das Stadtzentrum bis zur Parkstadt ein „grünes Band“ schaffen. Diese ehrgeizigen Projekte will die Stadt Donauwörth in nicht einmal vier Jahren bewältigen. Dafür muss die Kommune erst einmal den Zuschlag für die Bayerische Landesgartenschau im Jahr 2028 erhalten, was wie eine reine Formsache scheint. Der Stadtrat steht mit großer Mehrheit hinter dem Vorhaben, wie am Freitagabend klar wurde.

Ratsmitglied Manfred Hofer (EBD) wollte im Saal eine Aufbruchstimmung spüren, als er wie auch andere Fraktionssprecher von einer „einmaligen Chance“ sprach. Dass der Plan, für die Stadt Penzberg einzuspringen, die ihre Bewerbung zurückgezogen hat, recht sportlich ist, ließen auch die Befürworter im Gremium nicht außer Acht. Aber nachdem aus der Verwaltung in Form eines Unterstützungsbriefs die Bereitschaft signalisiert worden war, mit einem Kraftakt mitzuziehen, überwog letztlich die Überzeugung, diesen schaffen zu können. Was den Optimismus befördert: In Sachen Landesgartenschau wird nicht bei Stand null begonnen. Bereits im Jahr 2007 hatte sich die Stadt beworben. Diese Pläne, so Oberbürgermeister Jürgen Sorré, dienten nun als Basis für die aktuelle Bewerbung, „ergänzt und zeitgemäß weiterentwickelt, um dem heutigen Stand der Bedürfnisse zu entsprechen“.

Zentrales Gartenschau-Gelände auf dem bisherigen Festplatz

Die Liste der ins Auge gefassten Projekte ist lang. Zentrales Gelände soll der bisherige Festplatz in der Neuen Obermayerstraße werden - mit dauerhaften Grün- und Erholungsflächen sowie temporären Ausstellungen. Auf einer ehemaligen Gewerbefläche am Zusamweg soll ein großer Pendlerparkplatz entstehen, der gleichzeitig als neuer, großer Veranstaltungsplatz genutzt werden kann. Eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Donau soll den Parkplatz mit den Ausstellungsflächen an der Neuen Obermayerstraße verbinden.

Icon Vergrößern Der jetzige Festplatz an der Neuen Obermayerstraße soll sich dem Gartenschau-Konzept zufolge in eine große Grünfläche verwandeln. Foto: Helmut Bissinger Icon Schließen Schließen Der jetzige Festplatz an der Neuen Obermayerstraße soll sich dem Gartenschau-Konzept zufolge in eine große Grünfläche verwandeln. Foto: Helmut Bissinger

Parallel zur Wörnitzbrücke an der Umkehr (“Friedensbrücke“)) wollen die Planer mit einer neuen Fußgänger- und Fahrradbrücke den nördlichen mit dem südlichen Teil der Innenstadt verbinden. Eingebunden in die Maßnahmen ist die ohnehin vorgesehene Schließung der Lücke zwischen Altem Donauhafen und dem Ried. „Die Flüsse erlebbar machen“, könnte wohl ein Motto sein. Deshalb soll ein Donaustrand entstehen und die Bereiche entlang der Kleinen Wörnitz sollen aufgewertet werden. Ein weiteres neues Bauwerk soll ein Stadtbalkon im Bereich des Liebfrauenmünsters mit „Blick in die Wörnitzauen“ sein.

Brücke über die B2 soll Promenade mit Parkstadt verbinden

Der Heilig-Kreuz-Garten soll eingebunden werden, die Aufenthaltsqualität in der Promenade in Verbindung mit der Sanierung des Eisenbahntunnels verbessert werden und es sollen stadtnah Biotope entstehen. Zum Konzept gehört auch die Parkstadt: Die neue Parkanlage im Alfred-Delp-Quartier soll mit einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer südlich des Kalvarienbergs über die Bundesstraße an die Promenade angebunden werden.

Einige der Maßnahmen, so der Oberbürgermeister, seien bereits auf der Agenda der Stadt und im Haushalt der kommenden Jahre eingeplant. Andere hingegen ließen sich nur mit der Ausrichtung einer Landesgartenschau und der damit verbundenen Zuschüsse realisieren: „Das wäre die einmalige Gelegenheit, umfangreiche Maßnahmen mit hoher staatlicher Förderung umzusetzen.“ Sorre verspricht sich davon „nicht nur langfristig wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile, sondern auch eine nachhaltige Weiterentwicklung.“

Gartenschau-Geschäftsführer: Donauwörther Konzept „großartig“

Sollte eine Zusage auf die nun auf den Weg zu bringende Bewerbung kommen, wäre der nächste Schritt die Gründung einer gemeinnützigen Landesgartenschau-Gesellschaft. „Das Konzept ist großartig und zukunftsfähig“, erklärte Gartenschau-Geschäftsführer Martin Richter-Liebald. Er verwies auf die jüngst vom Freistaat beschlossene Erhöhung der Zuwendungen. Bei den Investitionen seien Zuschüsse bis zu 80 Prozent zu erwarten.

Apropos Finanzierung: Da sind zum einen die Investitionen, zum anderen die Kosten für die Organisation der Schau. Den Eigenanteil für die Stadt hat der Magistrat mit maximal 8,2 Millionen definiert, der sich, so der OB, „nach intensiver Prüfung im städtischen Etat auch abbilden lässt, ohne bereits in Umsetzung befindliche Projekte zu gefährden“. Der Betrag werde nicht auf einmal fällig, sondern schrittweise eingebracht, verteilt auf die Jahre 2024 bis 2029.