Stadtrat mit weiterem Mehrfamilienhaus einverstanden

Auf einem bislang unbebauten Grundstück in der Pfarrer-Pütz-Straße in Wemding will ein privater Investor ein Mehrfamilienhaus errichten. Der Stadtrat befasste sich jetzt mit einem entsprechenden Bauantrag.

Das Gebäude soll nach Auskunft von Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann knapp 19 Meter lang und elf Meter breit werden. Es sind insgesamt sechs Wohneinheiten in zwei Vollgeschossen und dem Dachgeschoss vorgesehen. Da Gauben in dem Wohngebiet (“In der Scheibe“) nicht zugelassen sind, möchte der Bauherr zwei Zwerchgiebel an dem Bauwerk verwirklichen.

Die Pläne sehen auf der Fläche zwölf Kfz-Stellplätze vor, unter anderem in einer kleinen Tiefgarage. Da auch die Abstandsflächen, die im Bebauungsplan vorgeschrieben sind, eingehalten werden, hatten die Ratsmitglieder keine Einwände. (wwi)