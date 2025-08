Bald starten Arbeiten für schnelles Internet in zwei Stadtteilen

In zwei Monheimer Ortsteilen soll demnächst der Gigabit-Breitbandausbau starten. Das verkündete Bürgermeister Günther Pfefferer im Stadtrat.

Die beauftragte Firma habe mitgeteilt, dass sie Mitte August mit den Bauarbeiten in Flotzheim beginnen möchte. Von September an sei dann Rehau an der Reihe. Wann die Haushalte in Itzing und Weilheim angeschlossen werden können, sei noch unklar, so der Bürgermeister. Vermutlich geschehe dies, wenn die Arbeiten in Flotzheim und Rehau abgeschlossen sind. (bih)