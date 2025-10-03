Rain Heikle Frage im Rainer Stadtrat: Wie soll die Zufahrt ins Baugebiet „Mittelfeld“ sein?

Der Rainer Stadtrat berät über die Fahrtstrecke, eine Entlastung der Anwohner in der Maximilianstraße, über neue Straßennamen und das Gesundheitszentrum am Fischerweg.