Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Stadtrat Rain diskutiert Bebauungspläne und Verkehrsbelastung im Baugebiet „Mittelfeld“

Rain

Heikle Frage im Rainer Stadtrat: Wie soll die Zufahrt ins Baugebiet „Mittelfeld“ sein?

Der Rainer Stadtrat berät über die Fahrtstrecke, eine Entlastung der Anwohner in der Maximilianstraße, über neue Straßennamen und das Gesundheitszentrum am Fischerweg.
Von Wolfgang Römer
    • |
    • |
    • |
    Wie soll die Zufahrt zum Baugebiet „Am Mittelfeld“ in Rain künftig erfolgen? Über diese Frage diskutierte der Rainer Stadtrat.
    Wie soll die Zufahrt zum Baugebiet „Am Mittelfeld“ in Rain künftig erfolgen? Über diese Frage diskutierte der Rainer Stadtrat. Foto: Barbara Würmseher

    Mit verschiedenen baulichen Themen befasste sich der Rainer Stadtrat bei seiner aktuellen Sitzung. Besonders lange diskutiert wurde der von einem Anlieger vorgebrachte Wunsch nach Änderung der Zufahrtswege für die Baufahrzeuge im Baugebiet „Mittelfeld“ am südlichen Rand der Kernstadt. Zudem wurde für eine bisher unbebaute Straße, die von Sallach Richtung Kernstadt führt, ein Name festgelegt – nach einer alten Geländebezeichnung in direkter Nähe heißt sie künftig „Am Steinbuck“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden