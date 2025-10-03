Heikle Frage im Rainer Stadtrat: Wie soll die Zufahrt ins Baugebiet „Mittelfeld“ sein?

Mit verschiedenen baulichen Themen befasste sich der Rainer Stadtrat bei seiner aktuellen Sitzung. Besonders lange diskutiert wurde der von einem Anlieger vorgebrachte Wunsch nach Änderung der Zufahrtswege für die Baufahrzeuge im Baugebiet „Mittelfeld“ am südlichen Rand der Kernstadt. Zudem wurde für eine bisher unbebaute Straße, die von Sallach Richtung Kernstadt führt, ein Name festgelegt – nach einer alten Geländebezeichnung in direkter Nähe heißt sie künftig „Am Steinbuck“.
