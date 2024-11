Stadtrat Rain genehmigt 14 von 22 Anträge zu Freiflächen-Photovoltaik

Abstimmungs-Marathon im Stadtrat: Nachdem über eine Handvoll Projekte bereits in den vergangenen Monaten entschieden wurde, legte Bürgermeister Karl Rehm mit Stadtplaner Joost Godts nun die weiteren 22 Anträge für Freiflächen-Photovoltaik zur Entscheidung vor. Der Stadtplanungsausschuss hatte im Vorfeld empfohlen, für 14 Anträge die städtebauliche Grundvereinbarung abzuschließen, um den konkreten Bebauungsplan in die Wege zu leiten. Für acht Anträge schlug der Ausschuss aus verschiedenen Gründen die Ablehnung vor. In fünf Blöcken – gemarkungsweise für Gempfing, Etting, Wächtering, Mittelstetten und Staudheim – präsentierten Bürgermeister und Planer die Grundstücke und die Beurteilung des Ausschusses, der am 13. November getagt hatte.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marathon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karl Rehm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis