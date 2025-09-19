Stadtrat Rain unterstützt Einführung von Rufbussystem „DoRies- mobil“

Nach den Konzepten von Lechbus und NöMobil will der Kreistag den bedarfsorientierten Rufbus-Verkehr als „DoRies-mobil“ ab August 2026 im ganzen Landkreis einführen. Im Stadtrat stieß die Anhörung durchwegs auf offene Ohren. Alle bisher bestehenden Haltestellen des Lechbusses im Stadtgebiet werden auch für die Überführung in das landkreisweite Modell gemeldet. Vorschläge für zusätzliche Haltestellen, so heißt es im Beschluss weiter, können von den Stadträten und Ortssprechern bis 29. September bei der Verwaltung gemeldet werden.

Adalbert Riehl

86641 Rain

Rufbussystem