Stadtrat Rain unterstützt Einführung von Rufbussystem „DoRies- mobil“

Rain

Die Haltestellen des Lechbusses werden für die Überführung in „DoRies-mobil“ gemeldet. Der Grundsatz „Schiene vor Straße“ bleibt aber erhalten.
Von Adalbert Riehl
    Die Haltestellen des Lechbusses werden auch für „DonauRies-mobil“ gemeldet.
    Die Haltestellen des Lechbusses werden auch für „DonauRies-mobil“ gemeldet. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Nach den Konzepten von Lechbus und NöMobil will der Kreistag den bedarfsorientierten Rufbus-Verkehr als „DoRies-mobil“ ab August 2026 im ganzen Landkreis einführen. Im Stadtrat stieß die Anhörung durchwegs auf offene Ohren. Alle bisher bestehenden Haltestellen des Lechbusses im Stadtgebiet werden auch für die Überführung in das landkreisweite Modell gemeldet. Vorschläge für zusätzliche Haltestellen, so heißt es im Beschluss weiter, können von den Stadträten und Ortssprechern bis 29. September bei der Verwaltung gemeldet werden.

