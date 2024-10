Um das geplante Baugebiet am Gut Neudegg in Donauwörth gibt es weiter Diskussionen. Während sich eine Bürgerinitiative mit einem Brief an Oberbürgermeister Jürgen Sorré richtet, gibt es auch bei den Stadtratsfraktionen Uneinigkeit über das Thema. Manche halten das Vorhaben schlicht für notwendig – andere machen Alternativvorschläge.

