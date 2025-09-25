Icon Menü
Start für Wärmenetz Ost naht – bisher aber geringes Interesse von Privaten

Bäumenheim

Start für Wärmenetz Ost naht – bisher aber geringes Interesse von Privaten

Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten an dem Projekt in Bäumenheim beginnen. Überbleibsel aus dem Krieg sind aber eine Herausforderung. Wie viel ein Teilanschluss kostet.
Von Wolfgang Römer
    • |
    • |
    • |
    Bäumenheim soll ein neues Wärmenetz bekommen.
    Bäumenheim soll ein neues Wärmenetz bekommen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolfoto)

    Der Aufbau des Wärmenetzes Ost rund um Römerstraße und Mertinger Straße in Bäumenheim soll im kommenden Jahr beginnen: Bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause informierte Stefan Thiemann, Projektleiter der Firma GP Joule, das Gremium über den aktuellen Sachstand, ehe der Bauantrag für die Heizzentrale zustimmend zur Kenntnis genommen und zur Genehmigung an das Landratsamt weitergeleitet wurde.

