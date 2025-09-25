Start für Wärmenetz Ost naht – bisher aber geringes Interesse von Privaten

Der Aufbau des Wärmenetzes Ost rund um Römerstraße und Mertinger Straße in Bäumenheim soll im kommenden Jahr beginnen: Bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause informierte Stefan Thiemann, Projektleiter der Firma GP Joule, das Gremium über den aktuellen Sachstand, ehe der Bauantrag für die Heizzentrale zustimmend zur Kenntnis genommen und zur Genehmigung an das Landratsamt weitergeleitet wurde.
