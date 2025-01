Königsfeier Schützenverein Staudheim

Bei der Königsproklamation wurde Weiss Theresa mit einem 84,3-Teiler zur Jugendschützenkönigin gekürt, gefolgt von Lindel Fabian mit einem 556,3-Teiler. Den Titel der Schützenkönigin sicherte sich Bauer Julia (249,0-Teiler) vor Schmitt Andrea (302,2-Teiler). Lehmeier Christian gewann die Weihnachtsscheibe mit einem 38,8-Teiler. Auch die Vereinsmeister wurden ermittelt: Schülerklasse: Schlupf Helena (172 Ringe), Weiss Theresa (134 Ringe) Jugend: Lindel Fabian (381 Ringe), Karmann Clarissa (378 Ringe), Zinsinger Julia (371 Ringe) Luftpistole: Ahmad Jürgen (358 Ringe), Lehmeier Gottfried (357 Ringe), Lindel Gerhard (351 Ringe) Senioren: Lindel Stefan (394 Ringe), Lindel Gerhard (350 Ringe), Lehmeier Gottfried (342 Ringe) Schützenklasse: Haschner Simone (389 Ringe), Lehmeier Robert (388 Ringe), Weiss Nicole (380 Ringe) Beim Preisschießen der Jugend gewann Lindel Magdalena vor Zinsinger Julia und Lindel Fabian. In der Schülerklasse holte sich Mayr Jonathan den ersten Platz, vor Rucker Valentin und Kugler Jonas. Bei den passiven Mitgliedern siegte Schmitt Andrea, gefolgt von Lindel Robert und Lindel Birgit. In der aktiven Klasse gewann Lindel Stefan vor Karmann Christian und Lehmeier Gottfried. Neben den Wettbewerben wurden auch verdiente Mitglieder des Vereins für ihr langjähriges Engagement durch den 3. Gauschützenmeister Erwin Pfleger geehrt. Die anwesenden Schimak Marina und Lehmeier Christian erhielten für ihren besonderen Einsatz im Verein die Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbundes. Der Vorstand Stefan Lindel betonte die Bedeutung dieser Mitglieder für das Vereinsleben und bedankte sich herzlich für ihren Einsatz. Zusätzlich wurde auf dem Gauehrenabend am 27. Dezember die Ehrenscheiben des Gaues für ein Jahr ausgeschossen. Die von Ehrengauschützenmeister Alois Helfer gestiftete Scheibe konnte sich Gerhard Lindel sichern, der mit einem 105-Teiler überzeugte. Eine Anerkennung erhielt Stefan Lindel für seinen 2. Platz bei der Deutschen Meisterschaft.

