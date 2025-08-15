Icon Menü
Steuersenkung in der Gastronomie: Senken Wirte die Preise für Speisen?

Landkreis Donau-Ries

Gastronomie: Wird mit der Steuersenkung das Schnitzel günstiger?

Ab 1.1.2026 soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesenkt werden. Werden die Wirte dann wieder mit den Preisen runter gehen?
Von Helmut Bissinger
    Werden Speisen in den Restaurants nach einer möglichen Mehrwertsteuer-Senkung für Gastro-Betriebe günstiger?
    Werden Speisen in den Restaurants nach einer möglichen Mehrwertsteuer-Senkung für Gastro-Betriebe günstiger? Foto: Helmut Bissinger

    Jammern gehört nicht zu Martin Kilians Verhaltensmustern. Davon ist der 35-Jährige überzeugt, um aber dann fast im gleichen Atemzug über die Höhe des Mindestlohns, steigende Betriebskosten und Preisanstiege beim Wareneinkauf zu klagen. Das sei nicht Jammern, meint der Gastwirt aus Harburg. Es sei eine Situationsbeschreibung. Vor diesem Hintergrund hofft er, dass der Mehrwertsteuer-Satz für die Gastronomie wie angekündigt wieder gesenkt wird. Werden dann auch die Speisen in den Restaurants wieder günstiger?

