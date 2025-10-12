Straße bei Fünfstetten erst später gesperrt

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Fünfstetten und Flotzheim wird entgegen den ursprünglichen Planungen erst vom 20. oder 21. Oktober an gesperrt. Dies teilt Bürgermeister Josef Bickelbacher mit. Eigentlich sollte der Abschnitt zwischen Fünfstetten-Bahnhof und der Gemarkungsgrenze zu Flotzheim vom 13. Oktober an saniert werden. Nun starten die Bauarbeiten voraussichtlich eine Woche später. Für die Maßnahme ist die Gemeinde Fünfstetten verantwortlich. (AZ)

