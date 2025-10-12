Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Straße zwischen Fünfstetten und Flotzheim erst vom 20. oder 21. Oktober an gesperrt

Fünfstetten

Straße bei Fünfstetten erst später gesperrt

Die Bauarbeiten auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Fünfstetten und Flotzheim verschieben sich.
    • |
    • |
    • |
    Die Straße zwischen Fünfstetten und Flotzheim wird erst eine Woche später gesperrt.
    Die Straße zwischen Fünfstetten und Flotzheim wird erst eine Woche später gesperrt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Die Ortsverbindungsstraße zwischen Fünfstetten und Flotzheim wird entgegen den ursprünglichen Planungen erst vom 20. oder 21. Oktober an gesperrt. Dies teilt Bürgermeister Josef Bickelbacher mit. Eigentlich sollte der Abschnitt zwischen Fünfstetten-Bahnhof und der Gemarkungsgrenze zu Flotzheim vom 13. Oktober an saniert werden. Nun starten die Bauarbeiten voraussichtlich eine Woche später. Für die Maßnahme ist die Gemeinde Fünfstetten verantwortlich. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden