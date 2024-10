Ein 48-Jähriger, drei Jugendliche, ein Schlagstock: Streit eskaliert in Tapfheim

Zu einem eskalierenden Streit kam es am Samstag gegen 17 Uhr in Tapfheim. Der genaue Hergang ist noch nicht völlig klar, fest steht nach Angaben der Polizei aber, dass ein 48-Jähriger und drei Jugendliche beteiligt waren. Sie gerieten im Bereich der Tapfheimer Bahnhofstraße aneinander, wobei die Jugendlichen den Älteren wohl beleidigten. Der soll daraufhin die drei 15-Jährigen mit einem Schlagstock bedroht haben, den er dabei hatte. Mit dieser Drohgebärde schlug er sie in die Flucht, nahm aber gleichzeitig mit seinem Auto die Verfolgung auf. Um die Jugendlichen am Wegrennen zu hindern, lenkte der 48-Jährig seinen Wagen vor ihnen auf den Gehsteig und schnitt ihnen so den Weg ab. Dabei berührte er einen der drei am Oberschenkel, der Jugendliche blieb aber unverletzt. Zum genauen Hergang machen die Beteiligten allesamt widersprüchliche Angaben. Die Polizei sucht daher Zeugen, die etwas gesehen haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 0906/706670 bei der PI Donauwörth zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlagstock Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis