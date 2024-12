Streit über Temperatur in Unterkunft endet handgreiflich

Ein Notruf ist am frühen Sonntagabend aus einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße 2 in Donauwörth bei der Polizei ein. Den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge war gegen 18.30 Uhr ein Streit zwischen Bewohnern über die Temperatur in einem Zimmer eskaliert. Als ein hinzugerufener 25-jähriger Sicherheitsmitarbeiter in der Folge ein Foto von einem Thermometer in dem Raum machen wollte, bespuckte eine 42-jährige Frau diesen mehrmals ins Gesicht und am Oberkörper und verletzte den Mann durch Kratzer am Hals, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau wurde wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. (AZ)

