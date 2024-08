Stromausfall in mehreren Orten im Landkreis Donau-Ries

In Harburg, Ebermergen, Mauren, Wörnitzstein und Appetshofen ist am Sonntag in der Nacht gegen 23.45 Uhr für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Betroffen waren die kompletten Orte beziehungsweise Teile davon.

Wie der Energieversorger EnBW ODR auf Anfrage mitteilt, hat mutmaßlich ein Blitzeinschlag zu Überspannungsschäden im Stromnetz geführt. Die Störung konnte, so EnBW-Pressesprecherin Nicole Fritz, nach wenigen Minuten wieder behoben werden. Größere Schäden seien nicht bekannt. Viele Betroffene merkten den Ausfall erst einmal nicht, weil sie bereits schliefen. (silvali)