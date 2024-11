Noch keine Spur von vermisster 79-Jähriger aus Rain

Noch immer fehlt jede Spur von der 79-jährigen Gertrud Paulus aus Rain, die seit Montagabend vermisst wird. Wie berichtet, war die Rentnerin gegen 14.30 Uhr zum Einkaufen aufgebrochen. Später wurde ihr Fahrrad nahe der Staustufe Feldheim an der Uferböschung des Lechs gefunden. Noch am Montagabend begann dort die Suche, die auch am Dienstag und am Mittwoch - nahe der Mündung des Lechs in die Donau - fortgesetzt wurde. Mindestens 25 Einsatzkräfte von DLRG, Rotem Kreuz, Wasserwacht und Polizei waren am Mittwoch mit Mantrailer-Hunden, einem Wasserortungshund und Booten auf der Suche nach Gertrud Paulus vor Ort, so sagt die Polizei Rain auf Nachfrage. Mit Einbruch der Dunkelheit musste die Suche erfolglos abgebrochen werden, die jedoch auch am Donnerstag wieder aufgenommen wird.

Gertrud Paulus ist etwa 1,55 Meter groß, hat graumelierte, kurze Haare und trug eine schwarze Hose und schwarze Winterjacke. Wer Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rain (Telefon 09090/700-70) in Verbindung zu setzen. (wüb)