Ein letztes Mal im Blütenmeer: Sunfield-Festival endet nach 20 Jahren

Plus Nach 20 Jahren findet die Sonnenblumenparty heuer zum letzten Mal statt. Die Gründe für das plötzliche Ende und welche Höhepunkte es noch einmal zu erleben gibt.

Wenn die Sonne über Großsorheim aufgeht und in ein Meer aus gelben Blüten getaucht ist, wissen die Bewohner: Das Sunfield-Festival steht vor der Tür. Während die Vorbereitungen für das zwanzigste Jubiläum auf Hochtouren laufen, schwingt auch Wehmut bei den Veranstaltern mit – denn die beliebte Gute-Laune-Party wird bald Geschichte sein.

"Es tut weh, das muss ich wirklich sagen", sagt Maximilian Frisch von der Evangelischen Landjugend Großsorheim. Seit 13 Jahren ist er im Festausschuss, seit ein paar Jahren organisiert er, zusammen mit Christoph Hänlein, als Vorsitzender das Fest – Ein Fest, das jährlich mit insgesamt 4000 Feierlustigen gut besucht ist. Alles begann mit einer Idee: "Mit der Jahrtausendwende hatte ein Pfarrer die Vision, ein Fest im Sonnenblumenmeer zu veranstalten", sagt Hänlein. Die örtliche Landjugend war von dieser Idee begeistert und stellten mit rund 400 Ehrenamtlichen das Sunfield-Festival auf die Beine. Seitdem ist das Festival stetig gewachsen, über Landkreisgrenzen hinaus bekannt und gehört mittlerweile fest zum Veranstaltungskalender von Großsorheim.